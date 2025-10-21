Ko je Ana Trišić Babić, vršilac dužnosti predsendika Republike Srpske?

Danas pre 28 minuta  |  J. D.
Ko je Ana Trišić Babić, vršilac dužnosti predsendika Republike Srpske?

Narodna skupština Republike Srpske (RS) imenovala je pre nekoliko dana Anu Trišić Babić, blisku saradnicu lidera vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika, za vršioca dužnosti predsednika Republike Srpske.

Za ovu odluku glasalo je 48 poslanika vladajuće koalicije, četvoro poslanika glasalo je protiv, dok poslanici opozicionih stranaka, Srpske demokratske stranke (SDS), Partije demokratskog progresa (PDP) i Narodnog fronta nisu prisustvovali glasanju. U obrazloženju odluke entitetskog parlamenta navedeno je da „u uslovima protivustavnog i nezakonitog delovanja Suda BiH i Centralne izborne komisije (CIK), koji svojim odlukama onemogućavaju demokratski izabranog
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Pristao na "igru kompromisa sa Amerikom": Zašto je Dodik prethodnih dana "progutao velike žabe": Želi nagodbu sa Trampom i…

Pristao na "igru kompromisa sa Amerikom": Zašto je Dodik prethodnih dana "progutao velike žabe": Želi nagodbu sa Trampom i opstanak Srpske kao "države u državi"

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Demokratska strankaRepublika SrpskaMilorad Dodik

Politika, najnovije vesti »

Vesić, Momirović, Kričak, zvučni top: Šta se sve pominje u rezoluciji o Srbiji koja je danas pred EP

Vesić, Momirović, Kričak, zvučni top: Šta se sve pominje u rezoluciji o Srbiji koja je danas pred EP

Radio 021 pre 28 minuta
Ko je Ana Trišić Babić, vršilac dužnosti predsendika Republike Srpske?

Ko je Ana Trišić Babić, vršilac dužnosti predsendika Republike Srpske?

Danas pre 28 minuta
Đurić na sednici SB UN o izveštaju generalnog sekretara UN o radu UNMIK-a

Đurić na sednici SB UN o izveštaju generalnog sekretara UN o radu UNMIK-a

RTV pre 1 sat
Macut danas i sutra na Samitu Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa

Macut danas i sutra na Samitu Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa

RTV pre 1 sat
Skupština nastavlja rad raspravom o kadrovskim rešenjima

Skupština nastavlja rad raspravom o kadrovskim rešenjima

RTV pre 1 sat