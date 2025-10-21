Ko je Ana Trišić Babić, vršilac dužnosti predsendika Republike Srpske?

Narodna skupština Republike Srpske (RS) imenovala je pre nekoliko dana Anu Trišić Babić, blisku saradnicu lidera vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika, za vršioca dužnosti predsednika Republike Srpske.

Za ovu odluku glasalo je 48 poslanika vladajuće koalicije, četvoro poslanika glasalo je protiv, dok poslanici opozicionih stranaka, Srpske demokratske stranke (SDS), Partije demokratskog progresa (PDP) i Narodnog fronta nisu prisustvovali glasanju. U obrazloženju odluke entitetskog parlamenta navedeno je da „u uslovima protivustavnog i nezakonitog delovanja Suda BiH i Centralne izborne komisije (CIK), koji svojim odlukama onemogućavaju demokratski izabranog