Vučić na proslavi 17 godina SNS u Zrenjaninu: "Opstali smo zahvaljujući hrabrosti naprednjaka"

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Vučić na proslavi 17 godina SNS u Zrenjaninu: "Opstali smo zahvaljujući hrabrosti naprednjaka"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je večeras proslavi 17 godina postojanja Srpske napredne stranke (SNS), koja je organizovana u Kristalnoj dvorani u Zrenjaninu.

U obraćanju članovima i simpatizerima stranke, Vučić je istakao da su protekle godine bile izazovne, ali da je SNS zahvaljujući zajedništvu i hrabrosti svojih članova uspela da opstane i postane snažna politička partija. „Dame i gospodo, dragi prijatelji, dragi naprednjaci, hvala vam na ovom dočeku. Večeras ću, nadam se, uz vašu pomoć, moći da govorim nekoliko minuta. Imam i važne stvari da vam kažem. Obeležavamo 17 godina, nisu bile lake, pre četiri godine teškog
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Vučić: Iz Ćacilenda je krenuo otpor okupaciji i rušenju Srbije

Vučić: Iz Ćacilenda je krenuo otpor okupaciji i rušenju Srbije

Vreme pre 10 minuta
Srpska napredna stranka u Zrenjaninu obeležava 17 godina od osnivanja

Srpska napredna stranka u Zrenjaninu obeležava 17 godina od osnivanja

Novi magazin pre 15 minuta
Vučić: Izbori u 2026. biće najvažniji u modernoj istoriiji Srbije

Vučić: Izbori u 2026. biće najvažniji u modernoj istoriiji Srbije

Novi magazin pre 15 minuta
Vučić: Izbori u 2026. biće najvažniji u modernoj istoriji Srbije

Vučić: Izbori u 2026. biće najvažniji u modernoj istoriji Srbije

Beta pre 1 sat
Vučić u Zrenjaninu najavio izbore uz osvrt na rešavanje pitanja vode i izgradnju auto puta

Vučić u Zrenjaninu najavio izbore uz osvrt na rešavanje pitanja vode i izgradnju auto puta

I Love Zrenjanin pre 25 minuta
Vučić: Izbori u 2026. biće najvažniji u modernoj istoriji Srbije

Vučić: Izbori u 2026. biće najvažniji u modernoj istoriji Srbije

NIN pre 26 minuta
Vučić u Zrenjaninu: Izbori u 2026. biće najvažniji u modernoj istoriji, Ćacilend je „jedan mali park koji je klica otpora…

Vučić u Zrenjaninu: Izbori u 2026. biće najvažniji u modernoj istoriji, Ćacilend je „jedan mali park koji je klica otpora rušenju Srbije“

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićZrenjaninSrpska napredna strankaNaprednjaciSNSPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Borko Stefanović za „Danas“ iz Strazbura nakon zastrašujućeg izveštaja o Srbiji u Evropskom parlamentu

Borko Stefanović za „Danas“ iz Strazbura nakon zastrašujućeg izveštaja o Srbiji u Evropskom parlamentu

Danas pre 16 minuta
Stalne članice Saveta bezbednosti UN različito o stanju na Kosovu, odnosima Beograda i Prištine i misiji UNMIK

Stalne članice Saveta bezbednosti UN različito o stanju na Kosovu, odnosima Beograda i Prištine i misiji UNMIK

Danas pre 11 minuta
"Zna se kako to rade i pravoslavci": Vučić: Prvog novembra pokazaćemo pijetet prema žrtvama u skladu sa našom tradicijom

"Zna se kako to rade i pravoslavci": Vučić: Prvog novembra pokazaćemo pijetet prema žrtvama u skladu sa našom tradicijom

Blic pre 36 minuta
Macut čestitao Sanai Takaiči izbor za premijerku Japana: "Naše države beleže stalno jačanje prijateljskih odnosa"

Macut čestitao Sanai Takaiči izbor za premijerku Japana: "Naše države beleže stalno jačanje prijateljskih odnosa"

Blic pre 26 minuta
Srbija centar: Vlast pokušala da nametne svog kandidata za Savet REM-a

Srbija centar: Vlast pokušala da nametne svog kandidata za Savet REM-a

Danas pre 1 sat