Dragana Mirković slavila u zamku rođenje unuke! Pevačica ne skida osmeh sa lica, a majica koju je obukla oduševila sve (foto)…

Najveća regionalna muzička zvezda Dragana Mirković postala je baka preslatke devojčice kojoj su ponosni roditelji dali ime Ksenija.

Mirkovićeva je slavila dolazak na svet princeze u velelepnom zamaku Ebenfurt. Pevačica se oglasila na društvenoj mreži Instagram gde je podelila svoju radost sa fanovima. "Kakav dan je za mene! Kakva radost! Imam jop jednu predivnu titulu! Ja sam Ksenijina baka", napisala je Mirkovićeva. Potom je podelila i fotografiju u posebnom autfitu. Naime, obukla je majicu na kojoj je pisalo da je "naponosnija baka na svetu". "Hvala, dragi mojim, na čestitkama, najlepšim