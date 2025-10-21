Još jedna teška nesreća u bih: U sudaru tri vozila kod Bijeljine poginula jedna osoba

U nesreći su učestvovala tri vozila - teretni kamion marke "DAF" kojim je upravljao B.

G. iz Bijeljine, automobil "W-Up" za čijim je volanom bio Lj. Lj. iz Ugljevika, te "pežo" koji je vozio S. M. iz Bijeljine. Vozač "Pežoa" smrtno je stradao na mestu nesreće, saopćila je Policijska uprava Bijeljina. Uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice za bezbednost saobraćaja Bijeljina, pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. (Kurir.rs/Avaz.ba/FOTO: Ilustracija)