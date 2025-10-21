Karlik Džons polomio kost u stopalu: Košarkaš Partizana mora da pauzira 3 meseca

Košarkaš Partizana Karlik Džons, prema nezvaničnim informacijama, doživeo je prelom pete metatarzalne kosti u stopalu.

Prema tim informacijama, Džons će odsustvovati sa terena tri meseca, odnosno sigurno se neće vraćati do kraja ove godine. Ove informacije prenosi Mozzart sport. Džons se povredio u finišu utakmice Partizan - FMP u okviru 3. kola Grupe A ABA lige. Bilo je odmah jasno da se radi o težoj povredi, pošto je iznesen sa parketa po završetka utakmice. To je potvrdio i trener Željko Obradović na konferenciji za medije, poručivši da "uopšte ne izgleda dobro". Džons je posle