Odlični rezultati: Bokserska reprezentacija Srbije najuspešnija na Balkan openu na Palama

Kurir pre 6 minuta
Odlični rezultati: Bokserska reprezentacija Srbije najuspešnija na Balkan openu na Palama

Reprezentativci Srbije ukupno su osvojili 39 medalja, 21 zlatnu, 15 srebrnih i tri bronzane, računajući sve takmičarske uzraste u muškoj i ženskoj konkurenciji, i kao tim svrstali se ispred Rusije sa 27 medalja (13-11-3), i Crne Gore – 9 (2-4-3), u konkurenciji 10 zemalja učesnica.

Na Balkan openu učestvovalo je 107 boksera i bokserki u četiri takmičarska uzrasta - seniorskoj (U40), omladinskoj (U19), juniorskoj (U17) i kadetskoj (U15), iz 10 zemalja, Bosne i Hercegovine, Rusije, Rumunije, Moldavije, Alžira, Crne Gore, Nemačke, Severne Makedonije, Slovačke i Srbije. Ukupno je učestvovalo, 81 takmičar u muškoj i 26 u ženskoj konkurenciji. Poslednjeg takmičarskog dana, u nedelju 19. oktobra, u ringu su se nadmetali seniori, u muškoj i ženskoj
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Košarkaši savez Crne Gore rešio pitanje selektora!

Košarkaši savez Crne Gore rešio pitanje selektora!

Sport klub pre 1 dan
Kakav spektakl! Srbi bolji i od Rusa u boksu

Kakav spektakl! Srbi bolji i od Rusa u boksu

Večernje novosti pre 6 sati
Bokseri boks kluba „Mancha“ blistali na Balkanskom prvenstvu – Dve srebrne medalje za Srbiju!

Bokseri boks kluba „Mancha“ blistali na Balkanskom prvenstvu – Dve srebrne medalje za Srbiju!

Stav.life pre 7 sati
Mornar dobro počeo sezonu na oba fronta…

Mornar dobro počeo sezonu na oba fronta…

Sport klub pre 8 sati
(VIDEO) Mitrović: Rasterećeno, hrabro i jako na favorita…

(VIDEO) Mitrović: Rasterećeno, hrabro i jako na favorita…

Sport klub pre 8 sati
Fifa kaznila Hrvatsku sa gotovo 50.000 švajcarskih franaka zbog ponašanja navijača

Fifa kaznila Hrvatsku sa gotovo 50.000 švajcarskih franaka zbog ponašanja navijača

Radio sto plus pre 10 sati
Bivši košarkaš teško bolestan, traži pomoć za lečenje u Zagrebu

Bivši košarkaš teško bolestan, traži pomoć za lečenje u Zagrebu

Sport klub pre 10 sati

Ključne reči

BalkanCrna GoraBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaAlžirMakedonijaRusijaNemačkaRumunijaMoldavijaSeverna Makedonijaboks

Sport, najnovije vesti »

Odlični rezultati: Bokserska reprezentacija Srbije najuspešnija na Balkan openu na Palama

Odlični rezultati: Bokserska reprezentacija Srbije najuspešnija na Balkan openu na Palama

Kurir pre 6 minuta
Sjajne vesti za PSŽ: Usman Dembele se vraća u tim!

Sjajne vesti za PSŽ: Usman Dembele se vraća u tim!

Kurir pre 1 sat
Švedska posle blamaže od tzv. Kosova dobila novog selektora: Reprezentaciju preuzeo bivši menadžer Čelsija!

Švedska posle blamaže od tzv. Kosova dobila novog selektora: Reprezentaciju preuzeo bivši menadžer Čelsija!

Kurir pre 54 minuta
Podrška za Đokovića: „Naravno da je u pravu“

Podrška za Đokovića: „Naravno da je u pravu“

Politika pre 3 sata
ABA Liga: Partizan srušio FMP nakon produžetka

ABA Liga: Partizan srušio FMP nakon produžetka

Danas pre 4 sati