Odlični rezultati: Bokserska reprezentacija Srbije najuspešnija na Balkan openu na Palama

Reprezentativci Srbije ukupno su osvojili 39 medalja, 21 zlatnu, 15 srebrnih i tri bronzane, računajući sve takmičarske uzraste u muškoj i ženskoj konkurenciji, i kao tim svrstali se ispred Rusije sa 27 medalja (13-11-3), i Crne Gore – 9 (2-4-3), u konkurenciji 10 zemalja učesnica.

Na Balkan openu učestvovalo je 107 boksera i bokserki u četiri takmičarska uzrasta - seniorskoj (U40), omladinskoj (U19), juniorskoj (U17) i kadetskoj (U15), iz 10 zemalja, Bosne i Hercegovine, Rusije, Rumunije, Moldavije, Alžira, Crne Gore, Nemačke, Severne Makedonije, Slovačke i Srbije. Ukupno je učestvovalo, 81 takmičar u muškoj i 26 u ženskoj konkurenciji. Poslednjeg takmičarskog dana, u nedelju 19. oktobra, u ringu su se nadmetali seniori, u muškoj i ženskoj