Pune torbe lekova pokušao da prebaci u Crnu Goru: Velika zaplena na prelazu Dobrakovo - procenjena roba u vrednosti od skoro 9.000 evra

- Oko 4 časa jutros, na ulazu u Crnu Goru izvršena je provera putnika u autobusu, kojom prilikom je kod državljanina Crne Gore, pronađena velika količina različitih lekova, uglavnom antibiotika, za koje nije posedovao propisanu dokumentaciju, potvrđeno je za RINU Upravi carina. Pronađena roba je od strane službenika Uprave carine prebrojana, procenjena na 8.964€ i trajno oduzeta uz izdatu potvrdu. O događaju je obavešten nadležni tužilac, a lice je predato Upravi