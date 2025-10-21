Šta za Srbiju znači zabrana uvoza ruskog gasa? Goran Radosavljević rešenje vidi u mađarskim rafinerijama: Logistički bi bilo izazovno, ali moguće!

Savet Evropske unije usvojio je pregovarački stav o predlogu uredbe kojom se postepeno ukida uvoz ruskog prirodnog gasa kroz zemlje Evropske unije.

Mera bi trebalo da stupi na snagu 1. januara 2026. godine, a predsednik Aleksandar Vučić poručio je da je Srbija u teškoj situaciji, ali da će pronaći rešenje i da građani ne treba da brinu. Kako će ova odluka uticati na našu zemlju i koje su moguće alternative analizirao je prof. dr Goran Radosavljević iz Instituta FEFA. - Ovo predstavlja sledeći korak u sankcijama Evropske unije prema Rusiji. Do sada nisu bili direktno pod sankcijama jer je Evropa bila zavisna od