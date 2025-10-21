Dve nedelje nakon otvaranja brze pruge, nove pukotine na subotičkom podvožnjaku

Samo dve nedelje nakon svečanog puštanja brze pruge, na kojoj je prisustvo bilo dozvoljeno isključivo lojalistima SNS-a dok je građanima policija zabranila pristup, pojavile su se nove pukotine na podvožnjaku kod „Patrije“, saopštila je Stranka slobode i pravde iz Subotice.

Gradski odbor Stranke slobode i pravde Subotice još je pre dve godine upozoravao na ista oštećenja, koja su izvođači tada samo prekrečili, a danas radnici ponovo popravljaju konstrukciju varom na betonskoj armaturi, dodali su. "Pored toga, železnička stanica u Subotici nije ni otvorena, jer radovi nisu rađeni po građevinskom projektu, što dodatno potvrđuje da se kvalitet i stručnost žrtvuju na oltaru propagande i partijske lojalnosti", navodi se u saopštenju.