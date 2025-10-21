Šapić: Trasa na kojoj je održana vojna parada vraćena u funkciju, troškovi minorni

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić posetio je danas sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem rekonstruisanu saobraćajnicu Bulevar Nikole Tesle na Novom Beogradu na kojoj je asfalt oštećen tokom nedavne vojne parade "Snaga jedinstva 2025", ističući kako su saobraćajnice presvučene novim asfaltom, a troškovi "minorni".

Šapić je istakao da je vojna parada važna za politiku države i njenu geopolitičku stabilnost, te da su sve značajne države u poslednje dve godine imale vojnu paradu, kao što je imala i Srbija, saopštio je BeoInfo. "Trasa na kojoj je parada održana vrlo brzo je vraćena u funkciju. Iskoristili smo paradu kako bi u Bulevaru Mihajla Pupina, koji je svakako trebao da bude obnovljen, proširili levu traku na četiri mesta i značajno omogućili bolji protok saobraćaja, pa