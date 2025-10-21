Vučić ponovo najavio „veliki skup“ u Novom Sadu, ovog puta nakon godišnjice pada nadstrešnice

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras u Zrenjaninu da će izbori u 2026. biti najvažniji izbori u modernoj budućnosti Srbije, te od Srpske napredne stranke (SNS) zatražio da na njima pobedi ubedljvije nego pre.

On je najavio veliki skup u Novom Sadu, nakon godišnjice pada nadstsrešnice. Vučić je optužio je nekadašnju vlast, a sadašnju opoziciju i za korupciju, neke od njih je nazvao „šarlatanima“, te najavio i veliki skup u Novom Sadu, posle godišnjice pada nadstrešnice u tom gradu i smrti 16 ljudi. Kazao je i da će ta godišnjica biti obeležena uz poštovanje i pravoslavnih i katoličkih običaja i sa zahtevom za pravdu a ne, aludirajući na one koji otužuju vlast da je