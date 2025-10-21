Partizan bez Karlika Džonsa možda i duže od tri meseca

RTS pre 2 sata
Partizan bez Karlika Džonsa možda i duže od tri meseca

Košarkaš Partizana Karlik Džons mogao bi da odsustvuje sa parketa najkraće do februara, prenose mediji u Srbiji.

Do povrede je došlo nakon što je Džons na meču Partizana i FMP-a nezgodno stao na levu nogu prilikom jednog skoka. Odmah je bilo očigledno da situacija nije bezazlena — nije mogao da napusti parket bez pomoći, a prvi nalazi navodno su pokazali da je doživeo prelom pete metatarzalne kosti. Ova vest, koju su jutros preneli brojni mediji, znači da će Partizan ući u veoma izazovan period od najmanje tri meseca bez jednog od svojih ključnih igrača u organizaciji napada.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Ife Lundberg i Partizan: Šta može da se učini

Ife Lundberg i Partizan: Šta može da se učini

Sport klub pre 53 minuta
Partizan menja planove zbog Karlika Džounsa: Ovo su opcije da zamene "srce" Željkovog tima

Partizan menja planove zbog Karlika Džounsa: Ovo su opcije da zamene "srce" Željkovog tima

Mondo pre 1 sat
Šok za Partizan, Džons polomio metatarzalnu kost

Šok za Partizan, Džons polomio metatarzalnu kost

Sportski žurnal pre 1 sat
Lundberg se ne vraća u Partizan - crno-beli "jure" trojicu!

Lundberg se ne vraća u Partizan - crno-beli "jure" trojicu!

B92 pre 1 sat
Partizan prelomio! Evo da li će Ife Lundberg obući crno-beli dres nakon povrede Karlika DŽonsa

Partizan prelomio! Evo da li će Ife Lundberg obući crno-beli dres nakon povrede Karlika DŽonsa

Večernje novosti pre 49 minuta
Šta će uraditi Partizan - Obeštećenje, NBA rizik ili povratak otipisanog?

Šta će uraditi Partizan - Obeštećenje, NBA rizik ili povratak otipisanog?

Sportske.net pre 2 sata
Partizan jedva ukrotio FMP

Partizan jedva ukrotio FMP

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanFMP

Sport, najnovije vesti »

Izraelski klubovi se vraćaju kući u decembru: Makabi Tel Aviv više neće igrati Evroligu u Beogradu

Izraelski klubovi se vraćaju kući u decembru: Makabi Tel Aviv više neće igrati Evroligu u Beogradu

Nedeljnik pre 39 minuta
Poneo nagradu ispred Vašingtona: Moneke MVP kola ABA lige!

Poneo nagradu ispred Vašingtona: Moneke MVP kola ABA lige!

Hot sport pre 29 minuta
Krunić i Danilina u četvrtfinalu Tokija

Krunić i Danilina u četvrtfinalu Tokija

RTS pre 23 minuta
Kako uživati u sportskim prenosima kao da ste na stadionu?

Kako uživati u sportskim prenosima kao da ste na stadionu?

Hot sport pre 29 minuta
Utakmice Evrolige i Evrokupa od 1. decembra ponovo u Izraelu

Utakmice Evrolige i Evrokupa od 1. decembra ponovo u Izraelu

RTS pre 34 minuta