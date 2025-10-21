Partizan bez Karlika Džonsa možda i duže od tri meseca

Košarkaš Partizana Karlik Džons mogao bi da odsustvuje sa parketa najkraće do februara, prenose mediji u Srbiji.

Do povrede je došlo nakon što je Džons na meču Partizana i FMP-a nezgodno stao na levu nogu prilikom jednog skoka. Odmah je bilo očigledno da situacija nije bezazlena — nije mogao da napusti parket bez pomoći, a prvi nalazi navodno su pokazali da je doživeo prelom pete metatarzalne kosti. Ova vest, koju su jutros preneli brojni mediji, znači da će Partizan ući u veoma izazovan period od najmanje tri meseca bez jednog od svojih ključnih igrača u organizaciji napada.