Najavljeni sastanak Rubio - Lavrov odložen do daljeg

VAŠINGTON - Najavljivani ovonedeljni sastanak američkog državnog sekretara Marka Rubija i ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova za sada je odložen, preneo je CNN, pozivajući se na neimenovane dobro upućene izvore.

Ovim odlaganjem susreta šefova diplomatija SAD i Rusije odlaže se i očekivani susret američkog predsednika Donalda Trampa sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, naveli su izvori. Tramp je u četvrtak nakon telefonskog razgovora sa Putinom rekao da su se njih dvojica "saglasili da će sledeće nedelje biti održan sastanak savetnika na visokom nivou". "Tim Sjedinjenih Američkih Država za pripremne sastanke predvodiće državni sekretar Marko Rubio, zajedno sa drugim