Hiljade građana u Čačku dočekalo studente koji pešače od Novog Pazara do Novog Sada na protest (VIDEO)

Više hiljada građana dočekalo je večeras u Čačku studente koji pešače od Novg Pazara do Novog Sada, na protest zakazan za 1. novembar, na godišnjicu pada nadstrešnice na železničkoj stanici, kada je poginulo 16 ljudi.

Čačani su dočekali studente uz baklje, vatromet, skandiranje “pumpaj, pumpaj”, pištaljke i trube i zajedno sa njima skakali i pevali “ko ne skače taj je ćaci”. Lutkice stigle u Čačak ! pic.twitter.com/er0HXPOcjw Studente iz Novog Pazara, koji su danas krenuli iz mesta Mrčajevci, na ulazu u Čačak dočekalo je više desetina bajkera, dobošara i građana koji su sa njima ušli u grad. Ispred platoa čačanske gimnazije studente iz Novog Pazara dočekali su studenti sa