Sudio Zvezdi protiv Barse, sada će protiv Brage

Fudbaleri Brage i Crvene zvezde sastaju se u četvrtak od 18.45 u 3. kolu Lige Evrope, a tim povodom poznato je i ko će deliti pravdu na duelu.

Na centru će se naći norveški arbitar Espen Eskas s pomoćnicima Jan Erikom Enganom i Isakom Baševkinom. U VAR sobi će sedeti Džared Gilet. Kada je reč o Espenu Eskasu, on je Crvenoj zvezdi sudio samo jednom i to prošle sezone u Ligi šampiona u Beogradu. Bio je to meč koji je Crvena zvezda izgubila od Barselone 2:5. Bragi nije sudio nijedan meč. Prošle sezone je određen za glavnog sudiju polufinala Lige Evrope između Bilbaa i Mančester junajteda.