Đoković neće igrati u Parizu

Sportski žurnal pre 6 minuta
Đoković neće igrati u Parizu

Kako se navodi, još nije poznato da li će Novak igrati na turniru u Atini, kao i na završnom mastersu u Torinu u novembru

Srpski teniser Novak Đoković neće igrati na mastersu u Parizu, objavila je danas televizija Eurosport. Kako se navodi, još nije poznato da li će Novak igrati na turniru u Atini, kao i na završnom mastersu u Torinu u novembru. Đoković je sedmostruki osvajač mastersa u Parizu, a ovo je druga godina uzastopno da ne igra u glavnom gradu Francuske. Prošle nedelje Nole je predao egzbicioni meč Tejloru Fricu u Saudijskoj Arabiji. DRAGI PARIZU… Novak Đoković potvrdio je na
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Đoković: Dragi Parizu, nažalost ove godine neću učestvovati na mastersu

Đoković: Dragi Parizu, nažalost ove godine neću učestvovati na mastersu

RTV pre 11 minuta
"Dragi Parizu..." Novak se oglasio posle šokantnog povlačenja sa Mastersa

"Dragi Parizu..." Novak se oglasio posle šokantnog povlačenja sa Mastersa

Kurir pre 1 minut
Đoković potvrdio: Ove godine ne igram u Parizu, vidimo se sledeće!

Đoković potvrdio: Ove godine ne igram u Parizu, vidimo se sledeće!

Sputnik pre 16 minuta
Đoković neće igrati na mastersu u Parizu

Đoković neće igrati na mastersu u Parizu

RTS pre 16 minuta
Susret legendi

Susret legendi

Sportski žurnal pre 6 minuta
Novak Đoković neće igrati na mastersu u Parizu

Novak Đoković neće igrati na mastersu u Parizu

Politika pre 16 minuta
Novak odustao od Mastersa u Parizu, hoće li biti spreman za Torino?

Novak odustao od Mastersa u Parizu, hoće li biti spreman za Torino?

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTorinoParizAtinaFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Liga šampiona: Penal u Barseloni kakav se retko viđa na fudbalskim terenima i goleada, Pafos do remija sa 10 igrača

Liga šampiona: Penal u Barseloni kakav se retko viđa na fudbalskim terenima i goleada, Pafos do remija sa 10 igrača

Danas pre 1 minut
ATP Beč: „Srećni gubitnik“ Međedović bez sreće protiv osmog tenisera sveta

ATP Beč: „Srećni gubitnik“ Međedović bez sreće protiv osmog tenisera sveta

Danas pre 42 minuta
“Nema više razloga da igra”: Poznata teniserka žestoko kritikovala Novaka Đokovića

“Nema više razloga da igra”: Poznata teniserka žestoko kritikovala Novaka Đokovića

Danas pre 2 sata
Novak Đoković odustao od učešća na turniru koji je osvajao sedam puta

Novak Đoković odustao od učešća na turniru koji je osvajao sedam puta

Danas pre 1 sat
Pada ozbiljan rekord na startu nove NBA sezone

Pada ozbiljan rekord na startu nove NBA sezone

Danas pre 2 sata