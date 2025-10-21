Đoković neće igrati u Parizu

Kako se navodi, još nije poznato da li će Novak igrati na turniru u Atini, kao i na završnom mastersu u Torinu u novembru

Srpski teniser Novak Đoković neće igrati na mastersu u Parizu, objavila je danas televizija Eurosport. Kako se navodi, još nije poznato da li će Novak igrati na turniru u Atini, kao i na završnom mastersu u Torinu u novembru. Đoković je sedmostruki osvajač mastersa u Parizu, a ovo je druga godina uzastopno da ne igra u glavnom gradu Francuske. Prošle nedelje Nole je predao egzbicioni meč Tejloru Fricu u Saudijskoj Arabiji. DRAGI PARIZU… Novak Đoković potvrdio je na