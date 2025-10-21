Srpski teniser Novak Đoković neće igrati na mastersu u Parizu ove godine.

Novak Đoković je nedavno predao egzbicioni meč Tejloru Fricu u Saudijskoj Arabiji i očigledno još uvek nije spreman da se vrati na teren. "Nažalost neću se takmičiti na ovogodišnjem mastersu u Parizu. Imam neverovatne uspomene i velike uspehe tokom godina, posebno jer sam uspeo da osvojim titulu sedam puta. Nadam se da se vidimo sledeće godine. Hvala", napisao je Đoković na društvenoj mreži Iks. Novak Đoković je sedmostruki osvajač mastersa u Parizu, a ovo je druga