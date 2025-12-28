Laka pobeda Zvezde protiv Cedevita Olimpije u ABA ligi

Danas pre 2 sata  |  A. Pavlović
Laka pobeda Zvezde protiv Cedevita Olimpije u ABA ligi

Košarkaši Crvene zvezde su pobedili Cedevita Olimpiju u derbiju 12. kola ABA lige rezultatom 97:77 (28:24, 30:13, 15:18, 24:22).

Prva četvrtina je protekla u rezultatskom egalu, a od druge su već izabranici trenera Saše Obradovića „zagospodarili“ terenom. Iz odlične defanzive dolazili su do lakih poena u napadu, a prednost se samo uvećavala. Domaći su serijom 17:0 u drugoj četvrtini poveli 42:24 i tu prednost su održali do kraja. Svi igrači Zvezde upisali su se među strelce, a najefikasniji je bio Čima Moneke sa 17 poena uz šest skokova. Ebuka Izundu postigao je 13 poena, Donatas Motiejunas
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Košarkaši Zvezde pobedili Cedevita Olimpiju u ABA ligi

Košarkaši Zvezde pobedili Cedevita Olimpiju u ABA ligi

Novi magazin pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaABA ligaSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

Bešiktaš demantovao vest da prelazi u Evroligu

Bešiktaš demantovao vest da prelazi u Evroligu

Danas pre 48 minuta
Košarkaši Zvezde pobedili Cedevita Olimpiju u ABA ligi

Košarkaši Zvezde pobedili Cedevita Olimpiju u ABA ligi

Novi magazin pre 1 sat
Šajb pobednica veleslaloma u Zemeringu

Šajb pobednica veleslaloma u Zemeringu

Sportske.net pre 1 sat
Senegal na kraju izvukao bod, Benin slavio protiv Bocvane

Senegal na kraju izvukao bod, Benin slavio protiv Bocvane

Telegraf pre 58 minuta
Jedan od najboljih tenisera na svetu propušta Australijan open zbog povrede

Jedan od najboljih tenisera na svetu propušta Australijan open zbog povrede

Danas pre 2 sata