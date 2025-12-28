Laka pobeda Zvezde protiv Cedevita Olimpije u ABA ligi

Košarkaši Crvene zvezde su pobedili Cedevita Olimpiju u derbiju 12. kola ABA lige rezultatom 97:77 (28:24, 30:13, 15:18, 24:22).

Prva četvrtina je protekla u rezultatskom egalu, a od druge su već izabranici trenera Saše Obradovića „zagospodarili“ terenom. Iz odlične defanzive dolazili su do lakih poena u napadu, a prednost se samo uvećavala. Domaći su serijom 17:0 u drugoj četvrtini poveli 42:24 i tu prednost su održali do kraja. Svi igrači Zvezde upisali su se među strelce, a najefikasniji je bio Čima Moneke sa 17 poena uz šest skokova. Ebuka Izundu postigao je 13 poena, Donatas Motiejunas