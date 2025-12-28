Aston Vili derbi Premijer lige, 11. uzastopna pobeda u svim takmičenjima ekipe iz Birmingema

Fudbaleri Aston Vile pobedili su u Londonu domaći Čelsi 2:1, u utakmici 18. kola Premijer lige i ostvarili 11. uzastopnu pobedu u svim takmčenjima.

Čelsi je poveo u 37. minutu golom koji je postigao Žoao Pedro, a pobedu Aston Vili doneo je dvostruki strelac Oli Votkins, golovima u 63. i 84. minutu. On je u 58. minutu ušao u igru. Posle osme uzastopne pobede, a ukupno 12. u ligi, Aston Vila je treća na tabeli sa 39 bodova i ima bod manje od drugoplasiranog Mančester sitija i tri boda manje od vodećeg Arsenala. Čelsi je pretrpeo peti poraz u prvenstvu i peti je na tabeli sa 29 bodova. U sledećem kolu Aston Vila