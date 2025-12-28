Aston Vili derbi Premijer lige, 11. uzastopna pobeda u svim takmičenjima ekipe iz Birmingema

Danas pre 4 sati  |  Beta
Aston Vili derbi Premijer lige, 11. uzastopna pobeda u svim takmičenjima ekipe iz Birmingema

Fudbaleri Aston Vile pobedili su u Londonu domaći Čelsi 2:1, u utakmici 18. kola Premijer lige i ostvarili 11. uzastopnu pobedu u svim takmčenjima.

Čelsi je poveo u 37. minutu golom koji je postigao Žoao Pedro, a pobedu Aston Vili doneo je dvostruki strelac Oli Votkins, golovima u 63. i 84. minutu. On je u 58. minutu ušao u igru. Posle osme uzastopne pobede, a ukupno 12. u ligi, Aston Vila je treća na tabeli sa 39 bodova i ima bod manje od drugoplasiranog Mančester sitija i tri boda manje od vodećeg Arsenala. Čelsi je pretrpeo peti poraz u prvenstvu i peti je na tabeli sa 29 bodova. U sledećem kolu Aston Vila
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Pobede Arsenala i Liverpula u Premijer ligi, autogol Petrovića u porazu Bornmuta od Brentforda

(VIDEO) Pobede Arsenala i Liverpula u Premijer ligi, autogol Petrovića u porazu Bornmuta od Brentforda

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ČelsiFudbalMančester SitiLondonPremijer ligaderbi

Sport, najnovije vesti »

Bešiktaš demantovao vest da prelazi u Evroligu

Bešiktaš demantovao vest da prelazi u Evroligu

Danas pre 48 minuta
Košarkaši Zvezde pobedili Cedevita Olimpiju u ABA ligi

Košarkaši Zvezde pobedili Cedevita Olimpiju u ABA ligi

Novi magazin pre 1 sat
Šajb pobednica veleslaloma u Zemeringu

Šajb pobednica veleslaloma u Zemeringu

Sportske.net pre 1 sat
Senegal na kraju izvukao bod, Benin slavio protiv Bocvane

Senegal na kraju izvukao bod, Benin slavio protiv Bocvane

Telegraf pre 58 minuta
Jedan od najboljih tenisera na svetu propušta Australijan open zbog povrede

Jedan od najboljih tenisera na svetu propušta Australijan open zbog povrede

Danas pre 2 sata