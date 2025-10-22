Požar u šatorima 'Ćacilenda' kod Skupštine Srbije

BBC News pre 15 minuta

U strogom centru Beograda, u šatorima koje su pristalice vlasti postavili pre više meseci, izbio je požar, a vatrogasci pokušavaju da ga ugase, javio je BBC reporter sa lica mesta.

Veliki beli šatori su postavljeni ispred Skupštine Srbije i mesecima blokiraju jednu od glavnih saobraćajnica u centru grada.

U Hitnoj pomoći su za BBC rekli da je povređen 57-godišnji mušarac.

I Radio-televizija Srbije javila je da je jedna osoba povređena i zbrinuta.

U centru Beograda su se čule sirene vatrogasnih vozila.

Za sada nije poznato šta je izazvalo požar.

Pet vatrogasnih kola je na licu mesta i pokušavaju da ugase vatru.

Šatori su postavljeni na velike drvene palete, što verovatno otežava gašenje.

RTS je objavila nezvanična saznanja da je uzrok požara navodno plinska boca.

One su u šatorima postavljene kako bi se ljudi u njima grejali.

BBC/Slobodan Maričić Nekoliko vatrogasnih je na mestu požara

Dok je vatra gorela, bila je u toku sednica Skupštine Srbije u kojoj poslanici glasaju o nizu zakonskih predloga.

Neki poslanici opozicije koji su bili u Skupštini Srbije u vreme incidenta tvrde da su se čuli i pucnji.

BBC ne može da potvrdi te tvrdnje.

Na snimku parlamentarne opozicione stranke Srbija centar (SRCE) vide se policajci kako hapse jednu osobu.

Nije jasno zbog čega.

Policija ne dozvoljava novinarima da priđu bliže, javio je BBC reporter.

Iz Predsedništva Srbije medijima je prosleđeno saopštenje da će se predsednik države Aleksandar Vučić vanredno obratiti u 13 sati.

U pozivu ne piše zbog čega će se obratiti.

Pogledajte snimke BBC reportera sa lica mesta

Veliki beli šatori mesecima stoje ispred Skupštine Srbije, a prema rečima nekih zvaničnika, postavljeni su kako bi se sprečio Majdan - veliki protest u Ukrajini koji je 2014. doveo do nasilne smene vladajućeg režima.

Pogledajte BBC video o šatorima, snimljen u junu ove godine

Šatori su postavljeni još u aprilu, a ministar policije Ivica Dačić rekao je ranije da „postoje grupacije koje žele da zauzmu taj prostor za rušenje pravnog poretka u zemlji".

Postavljeni su nakon što je početkom marta, uoči velikog studentskog protesta, podignut obližnji kamp u kojem su, kako su tvrdili predstavnici vlasti, „studenti koji žele da uče".

Taj kamp, postavljen u Pionirskom parku, tačno prekoputa Skupštine Srbije, i danas stoji.

Nalazi se tik uz zgradu Predsedništva Srbije.

Oba ta šatorska kampa, antivladini demonstranti nazivaju 'Ćacilend', izveden od reči ćaci i lend (poput Diznilenda).

Reč „ćaci", umesto „đaci", bila je napisana na zidu jedne novosadske osnovne škole i od tada je jedna od najčešće upotrebljavanih među antivladinim demonstrantima koji tako nazivaju pristalice vlasti.

Međutim, i predstavnici vlasti sada koriste izraz „Ćacilend", pa i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„'Ćacilend' je jedna jedina javna svakodnevno prisutna tačka otpora hiljadama mesta koje su oni zauzeli i blokirali.

„Ne smetaju im desetine i stotine blokiranih fakulteta i škola, što deca ne idu u školu, a smeta im jedan mali park koji je klica otpora okupaciji i rušenju Srbije", rekao je Vučić na obeležavanju 17 godina postojanja vladajuće Srpske napredne stranke, dan pre požara.

U kampu u Pionirskom parku su ljudi koji se predstavljaju kao „studenti koji žele da uče i protive se blokadama fakulteta".

Blokade fakulteta i studentske demonstracije počele su posle pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu kada je poginulo 16 ljudi, a jedna žena teško povređena.

Odmah posle tragedije, pokrenuti su antivladini protesti koji su se omasovili kada su i studenti počeli da blokiraju fakultete širom Srbije i organizuju proteste i pešačenja do velikih gradova.

Pogledajte video o tom kampu u centru Beograda

