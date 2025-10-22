Đurić razgovarao sa predsedavajućim Saveta bezbednosti UN ruskim ambasadorom Nebenzjom
Đurić je rekao da je za Srbiju kontinuirano razmatranje pitanja Kosova u Savetu bezbednosti UN od suštinskog značaja za detaljan pregled stanja i informisanje međunarodne zajednice o političkoj i bezbednosnoj situaciji na terenu, i zahvalio rusiji na razumevanju i kontinuiranoj podršci po ovom pitanju, navodi se u saopštenju
Ministar je ponovio da je situacija na Kosovu krajnje nestabilna i osetljiva, sa brojnim incidentima, i rekao da je stav Beograda o dijalogu kao "jedinom načinu za postizanje održivog rešenja na Kosovu i Metohiji" jasan i nepromenljiv. Naglasio je da je za nastavak dijaloga neophodno, međutim, da Priština ispuni obaveze iz Briselskog sporazuma, među kojima je prioritetno formiranje Zajednice srpskih opština.
Sagovornici su razmenili mišljenja o trenutnoj situaciji u regionu, a Đurić je poručio da je Srbija čvrsto posvećena očuvanju mira i stabilnosti, kako na Kosovu tako i u čitavom regionu.
U Savetu bezbednosti UN juče je održana sednica na kojoj je razmatran novi izveštaj generalnog sekretara UN Antonija Gutereša o radu Unmika.
(Beta, 22.10.2025)