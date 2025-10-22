Španski list: Vučić optužio opoziciju za pucnjavu na jednog njegovog pristalicu

Beta pre 1 sat

Srpski predsednik Aleksandar Vučić je istog časa označio kao "teroristički akt" pucanj na jednog njegovog pristalicu u šatoru ispred parlamenta u Beogradu i "potom direktno za to optužio opoziciju", javlja španski list Pais.

U izveštaju se kaže da je do incidenta došlo u času kad tamo nije bilo nikakvog protesta opozicije i da je počinilac oružanog napada i paljevine šatora izjavio da mu je "nepodnošljivo da se šatorsko naselje nalazi u centru grada i da je delovao sam.

Pais navodi izveštaj agencije Rojters i dodaje da "u Srbiji već skoro godinu dana traju protesti građana protiv vlasti'', kao i da se u šatorskom naselju ispred parlamenta i zgrade Vučićevog predsedništva "nalaze Vučićeve pristalice kako bi se sprečilo da se učesnici višemesečnih demonstracija protiv vlasti približe toj zgradi".

Vučić je izjavio da je "kampanja opozicije protiv šatorskog naselja uticala na počinioca napada... a iza toga je politički motiv pošto je on rekao da mu šatori smetaju".

Pais prenosi i izjavu čelnika pokreta Kreni-promeni Sava Manojlovića da je "veštačko šatorsko naselje usred grada postavljeno da bi se izazvali sukobi, još veća mržnja i podele".

U izveštaju se ističe da već skoro godinu dana traju protesti, izazvani rušenjem nastrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu i pogibijom 16 građana i "mnogi Srbi, predvođeni mladima, smatraju da su uzrok te tragedije korupcija i aljkavost vlasti".

(Beta, 22.10.2025)