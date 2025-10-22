Španski list: Vučić optužio opoziciju za pucnjavu na jednog njegovog pristalicu

Beta pre 1 sat

Srpski predsednik Aleksandar Vučić je istog časa označio kao "teroristički akt" pucanj na jednog njegovog pristalicu u šatoru ispred parlamenta u Beogradu i "potom direktno za to optužio opoziciju", javlja španski list Pais.

U izveštaju se kaže da je do incidenta došlo u času kad tamo nije bilo nikakvog protesta opozicije i da je počinilac oružanog napada i paljevine šatora izjavio da mu je "nepodnošljivo da se šatorsko naselje nalazi u centru grada i da je delovao sam.

Pais navodi izveštaj agencije Rojters i dodaje da "u Srbiji već skoro godinu dana traju protesti građana protiv vlasti'', kao i da se u šatorskom naselju ispred parlamenta i zgrade Vučićevog predsedništva "nalaze Vučićeve pristalice kako bi se sprečilo da se učesnici višemesečnih demonstracija protiv vlasti približe toj zgradi".

Vučić je izjavio da je "kampanja opozicije protiv šatorskog naselja uticala na počinioca napada... a iza toga je politički motiv pošto je on rekao da mu šatori smetaju".

Pais prenosi i izjavu čelnika pokreta Kreni-promeni Sava Manojlovića da je "veštačko šatorsko naselje usred grada postavljeno da bi se izazvali sukobi, još veća mržnja i podele".

U izveštaju se ističe da već skoro godinu dana traju protesti, izazvani rušenjem nastrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu i pogibijom 16 građana i "mnogi Srbi, predvođeni mladima, smatraju da su uzrok te tragedije korupcija i aljkavost vlasti".

(Beta, 22.10.2025)

Povezane vesti »

Španski list: Vučić optužio opoziciju za pucnjavu na svog pristalicu

Španski list: Vučić optužio opoziciju za pucnjavu na svog pristalicu

N1 Info pre 1 sat
Španski list: Vučić optužio opoziciju za pucnjavu na jednog njegovog pristalicu

Španski list: Vučić optužio opoziciju za pucnjavu na jednog njegovog pristalicu

Nova pre 1 sat
Pokrajinski poslanik: Događaj u Ćacilendu šalje negativnu poruku stranim investitorima

Pokrajinski poslanik: Događaj u Ćacilendu šalje negativnu poruku stranim investitorima

Radio 021 pre 1 sat
Španski list: Vučić optužio opoziciju za pucnjavu na jednog njegovog pristalicu

Španski list: Vučić optužio opoziciju za pucnjavu na jednog njegovog pristalicu

Radio sto plus pre 1 sat
Rasvetljena likvidacija vlasnika "havane" vlade popa! "Vračarci" ga ubili sa 15 metaka usred kafića na Zvezdari, pucali iz…

Rasvetljena likvidacija vlasnika "havane" vlade popa! "Vračarci" ga ubili sa 15 metaka usred kafića na Zvezdari, pucali iz "Heklera"

Alo pre 1 sat
Vučić iznosio saznanja iz istrage, pokazivao snimke i donosio zaključke: Tužilac Stefanović drugačije o pucnjavi

Vučić iznosio saznanja iz istrage, pokazivao snimke i donosio zaključke: Tužilac Stefanović drugačije o pucnjavi

N1 Info pre 2 sata
Ubica sa kesom ušao u pun kafić, izvadio „hekler“ i sasuo 10 hitaca u Vladu Popa: Mafijaška likvidacija vlasnika poznatog…

Ubica sa kesom ušao u pun kafić, izvadio „hekler“ i sasuo 10 hitaca u Vladu Popa: Mafijaška likvidacija vlasnika poznatog kazina rasvetljena posle pet godina

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar Vučić

Ekonomija, najnovije vesti »

Plenković: Sa restrukturiranjem vlasništva u NIS-u rešio bi se problem sankcija

Plenković: Sa restrukturiranjem vlasništva u NIS-u rešio bi se problem sankcija

Blic pre 2 sata
Siromaštvo na selu ima posledice na decu: To se vidi i u kasnijem školovanju i po zdravlju

Siromaštvo na selu ima posledice na decu: To se vidi i u kasnijem školovanju i po zdravlju

Danas pre 4 sati
(BLOG) Pucnjava, požar i hapšenje u Ćacilendu i reakcije

(BLOG) Pucnjava, požar i hapšenje u Ćacilendu i reakcije

N1 Info pre 11 minuta
Pretop razvio gastro koncept samo kroz zanatski hleb, šampanjac i pečenje

Pretop razvio gastro koncept samo kroz zanatski hleb, šampanjac i pečenje

Biznis u regionu pre 1 minut
Vikendica za manje od 10.000 evra, za maksimalno uživanje bez gužve: Bajkovita ponuda ima samo jednu manu (Foto)

Vikendica za manje od 10.000 evra, za maksimalno uživanje bez gužve: Bajkovita ponuda ima samo jednu manu (Foto)

Mondo pre 41 minuta