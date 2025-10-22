Ukrajinski zvaničnici: Šest osoba poginulo u ruskom napadu dronovima i raketama

Beta pre 14 minuta

 U ruskom napadu raketama i dronovima noćas širom Ukrajine poginulo je najmanje šest osoba, saopštili su ukrajinski zvaničnici.
 
 
Šef lokalne vojne administracije Timur Tkačenko saopštio je da je povređeno najmanje 18 osoba.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da su u napadu oštećeni gradovi Kijev, Zaporožje, Odesa, Černihiv, Dnjepropetrovsk, Kirovohrad, Vinicija, i druga naselja u oblastima Kijev, Čerkasi i Sumi.
"Još jedna noć je dokazala da Rusija ne oseća dovoljan pritisak zbog nastavka rata", naveo je Zelenski.
 
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da su u napadima dronovima pogođeni kvartovi Dnjiprovski i Darnitski, a šteta je takođe načinjena u kvartovima Pečerski i Desnjanski. 
 
Ukrajinska ministarka energetike Svitlana Hrinčuk rekla je da je izvršen masovni napad jutros na energetsku infrastrukturu zemlje.
 
 
Ona je navela da su gađani brojni ukrajinski gradovi, da je na meti pretežno bila energetska infrastruktura, ali su pogođene i brojne stambene zgrade.
 
 
Od početka invazije pre tri i po godine, Rusija gotovo svakodnevno lansira dronove i rakete na Ukrajinu, koja odgovara udarima na rusku teritoriju, posebno ciljajući rusku energetsku infrastrukturu.

(Beta, 22.10.2025)

