Vučić nazvao ranjenog Milana Bogdanovića junakom i obećao da će s njim provesti veče u Ćacilendu

Beta pre 33 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je Milana Bogdanovića, koji je u bolnici, a koji je ranije danas ranjen u šatorskom naselju "Ćacilend" ispred Narodne skupštine.

"Milan Bogdanović, junak iz Ćacilenda uspešno je operisan. Obećao sam Milanu da ćemo odmah po njegovom oporavku, zajedno provesti veče na najslobodnijem mestu u srcu Evrope, a to je Ćacilend", napisao je Vučić na društvenoj mreži Instagram.

Bogdanovića je danas upucao, V.A. a Vučić je ovaj incident okarakterisao kao "terorizam".

(Beta, 22.10.2025)