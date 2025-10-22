Vučić nazvao ranjenog Milana Bogdanovića junakom i obećao da će s njim provesti veče u Ćacilendu
Beta pre 33 minuta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je Milana Bogdanovića, koji je u bolnici, a koji je ranije danas ranjen u šatorskom naselju "Ćacilend" ispred Narodne skupštine.
"Milan Bogdanović, junak iz Ćacilenda uspešno je operisan. Obećao sam Milanu da ćemo odmah po njegovom oporavku, zajedno provesti veče na najslobodnijem mestu u srcu Evrope, a to je Ćacilend", napisao je Vučić na društvenoj mreži Instagram.
Bogdanovića je danas upucao, V.A. a Vučić je ovaj incident okarakterisao kao "terorizam".
(Beta, 22.10.2025)