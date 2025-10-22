Đurić čestitao stranačkim kolegama 17. godišnjicu osnivanja: Verujem da je SNS i danas najbolja politička porodica u Srbiji

Blic pre 2 sata
Đurić čestitao stranačkim kolegama 17. godišnjicu osnivanja: Verujem da je SNS i danas najbolja politička porodica u Srbiji…

Ministar spoljnih poslova i potpredsednik glavnog odbora SNS-a Marko Đurić čestitao je danas svojim stranačkim kolegama 17. godišnjicu osnivanja te stranke, ističući da veruje da SNS i danas predstavlja najbolju političku porodicu u Srbiji.

On je to izjavio u Njujorku, gde je danas učestvovao na sednici Saveta bezbednosti UN na kojoj je razmatran šestomesečni izveštaj generalnog sekretara o radu UNMIK-a i dodao da u SNS-u imaju "više od 17 razloga" da budu ponosni na sve ono što je stanka u prethodne gotovo dve decenije postigla. On je ocenio da je program stranke verovatno najbolje definisao predsednik Srbije Aleksandar Vučić u svom govoru iz septembra 2019. godine, kada je rekao "da su očuvanje
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Petković o izveštaju šefa UNMIK-a: "Čitav svet čuo za nasilne poteze Prištine na Srbe"

Petković o izveštaju šefa UNMIK-a: "Čitav svet čuo za nasilne poteze Prištine na Srbe"

Blic pre 2 sata
Stalne članice Saveta bezbednosti UN različito o stanju na Kosovu, odnosima Beograda i Prištine i misiji UNMIK

Stalne članice Saveta bezbednosti UN različito o stanju na Kosovu, odnosima Beograda i Prištine i misiji UNMIK

Danas pre 3 sata
Gervala-Švarc na sednici Saveta bezbednosti UN: Srbija ima hegemonističke ambicije prema Kosovu

Gervala-Švarc na sednici Saveta bezbednosti UN: Srbija ima hegemonističke ambicije prema Kosovu

Danas pre 5 sati
VD šefa UNMIK: Beograd i Priština da preduzmu mere protiv počinilaca napada u Banjskoj

VD šefa UNMIK: Beograd i Priština da preduzmu mere protiv počinilaca napada u Banjskoj

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićUNSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiUNMIKNjujorkSNSPredsednik SrbijeMarko Đurić

Politika, najnovije vesti »

Vučić: Izbori u 2026. biće najvažniji u modernoj istoriji Srbije

Vučić: Izbori u 2026. biće najvažniji u modernoj istoriji Srbije

Danas pre 19 minuta
„Tražićemo odgovornost i pravdu“: Vučić o obeležavanju pada nadstrešnice

„Tražićemo odgovornost i pravdu“: Vučić o obeležavanju pada nadstrešnice

Danas pre 19 minuta
Kos pozvala na mir sa obe strane: U EP o Srbiji, padu nadstrešnice i studentskim protestima, glasanje o rezoluciji sutra

Kos pozvala na mir sa obe strane: U EP o Srbiji, padu nadstrešnice i studentskim protestima, glasanje o rezoluciji sutra

Danas pre 19 minuta
"Razgovori su bili izuzetno srdačni" Macut: Na prijemu kralja Čarlsa III predstavili smo naš odnos prema susedima i Evropi

"Razgovori su bili izuzetno srdačni" Macut: Na prijemu kralja Čarlsa III predstavili smo naš odnos prema susedima i Evropi

Blic pre 1 sat
Đurić pozvao Prištinu da ispuni obavezu i formira ZSO: "Pružićemo ruku dijalogu, ali ćemo štititi narod, dostojanstvo i…

Đurić pozvao Prištinu da ispuni obavezu i formira ZSO: "Pružićemo ruku dijalogu, ali ćemo štititi narod, dostojanstvo i suverenitet"

Blic pre 34 minuta