Đurić čestitao stranačkim kolegama 17. godišnjicu osnivanja: Verujem da je SNS i danas najbolja politička porodica u Srbiji…

Ministar spoljnih poslova i potpredsednik glavnog odbora SNS-a Marko Đurić čestitao je danas svojim stranačkim kolegama 17. godišnjicu osnivanja te stranke, ističući da veruje da SNS i danas predstavlja najbolju političku porodicu u Srbiji.

On je to izjavio u Njujorku, gde je danas učestvovao na sednici Saveta bezbednosti UN na kojoj je razmatran šestomesečni izveštaj generalnog sekretara o radu UNMIK-a i dodao da u SNS-u imaju "više od 17 razloga" da budu ponosni na sve ono što je stanka u prethodne gotovo dve decenije postigla. On je ocenio da je program stranke verovatno najbolje definisao predsednik Srbije Aleksandar Vučić u svom govoru iz septembra 2019. godine, kada je rekao "da su očuvanje