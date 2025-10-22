Hamas: "Potvrdili smo Turskoj posvećenost prekidu vatre uprkos kršenju"

Blic pre 1 sat
Palestinski militantni pokret Hamas saopštio je da je visoka delegacija pokreta, predvođena predsednikom Saveta šure Hamasa Muhamedom Ismailom Darvišom u Dohi održala sastanke s turskim ministrom spoljnih poslova Hakanom Fidanom i i šefom turske Nacionalne obaveštajne organizacije (MIT) Ibrahimom Kalinom ističući da ostaju posvećeni prekidu vatre u Pojasu Gaze

Kako je navedeno, tokom razgovora je razmatrana primena sporazuma o Gazi, kao i načini za ubrzanje dopremanja humanitarne pomoći stanovništvu u toj palestinskoj enklavi, prenela je Al Džazira. Darviš je istovremeno naglasio da pokret ostaje u potpunosti posvećen prekidu vatre, uprkos to što, kako je rekao, izraelska strana krši sporazum. On je tom prilikom upozorio da izraelske vlasti odugovlače s ispunjavanjem svojih obaveza iz sporazuma dodajući da prelaz Rafa i
