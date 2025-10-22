Mrtav pijan napao policajca na dužnosti: Užas u restoranu na Autokomandi: Muškarac sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar

Komunalni policajac zadobio je teške telesne povrede u nedelju kad ga je pijani gost napao u poznatom restoranu na Autokomandi u Beogradu.

Policija sumnjiči B.K. (40) da je pijan pravio haos u restoranu na Autokomandi i da je po dolasku patrole komunalne policije najpre verbalno, a zatim i fizički napao komunalnog policajca. Kako se nezvanično saznaje, B.K. je najpre gurao rukama policajca, a zatim mu pesnicom naneo teške telesne povrede. Komunalni policajac je prebačen u Urgentni centar dok je policija uhapsila B.P. kome je pisala prijavu za ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. (