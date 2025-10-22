Mrtav pijan napao policajca na dužnosti: Užas u restoranu na Autokomandi: Muškarac sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar

Blic pre 3 sata
Mrtav pijan napao policajca na dužnosti: Užas u restoranu na Autokomandi: Muškarac sa teškim povredama prevezen u Urgentni…

Komunalni policajac zadobio je teške telesne povrede u nedelju kad ga je pijani gost napao u poznatom restoranu na Autokomandi u Beogradu.

Policija sumnjiči B.K. (40) da je pijan pravio haos u restoranu na Autokomandi i da je po dolasku patrole komunalne policije najpre verbalno, a zatim i fizički napao komunalnog policajca. Kako se nezvanično saznaje, B.K. je najpre gurao rukama policajca, a zatim mu pesnicom naneo teške telesne povrede. Komunalni policajac je prebačen u Urgentni centar dok je policija uhapsila B.P. kome je pisala prijavu za ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. (
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Mrtav pijan napao policajca na dužnosti: Užas u restoranu na Autokomandi: Muškarac sa teškim povredama prevezen u Urgentni…

Mrtav pijan napao policajca na dužnosti: Užas u restoranu na Autokomandi: Muškarac sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Komunalni policajac

Hronika, najnovije vesti »

Dojava o bombi u poznatom hotel na Kopaoniku: U toku hitna evakuacija, kontradiverziona jedinica na terenu

Dojava o bombi u poznatom hotel na Kopaoniku: U toku hitna evakuacija, kontradiverziona jedinica na terenu

Blic pre 1 sat
U Nišu poginuo pripadnik 63. padobranske brigade

U Nišu poginuo pripadnik 63. padobranske brigade

Danas pre 2 sata
"Bežala je kod komšije da se spasi": Komšije opisale dramatične detalje užasa u Obrenovcu: "Imaju dete od 14 meseci"

"Bežala je kod komšije da se spasi": Komšije opisale dramatične detalje užasa u Obrenovcu: "Imaju dete od 14 meseci"

Blic pre 2 sata
Automobil udario u neosvetljeni traktor: Teška saobraćajna nesreća na putu Kučevo-Majdanpek

Automobil udario u neosvetljeni traktor: Teška saobraćajna nesreća na putu Kučevo-Majdanpek

Blic pre 2 sata
Tragedija na aerodromu u Nišu: Pripadnik 63. padobranske, desetar Luka Stojanović (21), stradao tokom redovnih trenažnih…

Tragedija na aerodromu u Nišu: Pripadnik 63. padobranske, desetar Luka Stojanović (21), stradao tokom redovnih trenažnih skokova

Blic pre 2 sata