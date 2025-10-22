Tragedija na aerodromu u Nišu: Pripadnik 63. padobranske, desetar Luka Stojanović (21), stradao tokom redovnih trenažnih skokova

Prilikom realizacije redovnih trenažnih skokova, danas oko 14.00 časova na vojnom aerodromu „Narednik-pilot Mihajlo Petrović“ u Nišu smrtno je stradao pripadnik 63. padobranske brigade desetar Luka Stojanović (21)

Desetar Stojanović je rođen 24. jula 2004. godine u Nišu, a na službi u Vojsci Srbije, kao padobranac u 63. padobranskoj brigadi, bio je od 1. avgusta 2024. godine. Na lice mesta su izašli organi vojne policije, a o događaju je u skladu sa zakonom obavešteno Više javno tužilaštvo u Nišu. Uviđaj je u toku. Načelnik Generalštaba je formirao komisiju koja ima zadatak da utvrdi sve okolnosti nastanka ovog vanrednog događaja. Ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik
