U toku velika akcija hapšenja: UKP i SAJ na više od 30 lokacija
Danas pre 59 minuta | RTS
U toku je velika akcija UKP-a hapšenja sa specijalcima SAJ-a na više od 30 lokacija, saznaje RTS.
Sinhronizovana opsežna akcija pripadnika UKP-a usmerena je na suzbijanju organizovanog kriminala i drugih teških krivičnih dela, saznaje RTS. Kako Tanjug saznaje, tužilaštvo akciju sprovodi u saradnju sa Evrodžastom. Akcija je usmerena ka suzbijanju organizovanog kriminala, a reč je o pripadnicima tzv. vračarskog klana.