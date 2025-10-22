U toku velika akcija hapšenja: UKP i SAJ na više od 30 lokacija

Danas pre 59 minuta  |  RTS
U toku velika akcija hapšenja: UKP i SAJ na više od 30 lokacija

U toku je velika akcija UKP-a hapšenja sa specijalcima SAJ-a na više od 30 lokacija, saznaje RTS.

Sinhronizovana opsežna akcija pripadnika UKP-a usmerena je na suzbijanju organizovanog kriminala i drugih teških krivičnih dela, saznaje RTS. Kako Tanjug saznaje, tužilaštvo akciju sprovodi u saradnju sa Evrodžastom. Akcija je usmerena ka suzbijanju organizovanog kriminala, a reč je o pripadnicima tzv. vračarskog klana.
