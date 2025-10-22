Trener Baskonije nema recept za crvenu zvezdu: Ne mogu da kontrolišem rezultate!

Hot sport pre 27 minuta
Trener Baskonije nema recept za crvenu zvezdu: Ne mogu da kontrolišem rezultate!

Pojeo 25 santima višeg Tavareša! Crvena zvezda u četvrtak u okviru šestog kola Evrolige, trećeg vezanog kod kuće, dočekuje Baskoniju, koja i još uvek ne zna za pobedu.

Trener baskijskog tima Pablo Galbijati govorio je o formi ekipe i izazovu koji ih očekuje protiv šampiona Srbije. „Stigao je spreman i sa dobrom energijom. On je kreator igre, agresivan u napadu i odličan u ‘pik-en-rolu’. Brzo se povezao sa saigračima, prvi utisak je odličan“, rekao je trener Baskonije, misleći na novajliju koji je nedavno pojačao tim. Galbijati je istakao da je zadovoljan mentalitetom ekipe, ali da je potrebno više stabilnosti tokom utakmica. „Ne
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Trener Brage impresioniran zvezdom: Pogledajte njhove brojke...

Trener Brage impresioniran zvezdom: Pogledajte njhove brojke...

Kurir pre 32 minuta
Baskonija nikad gora u Evroligi, Galbijati pred Zvezdu obećava da će rezultati doći!

Baskonija nikad gora u Evroligi, Galbijati pred Zvezdu obećava da će rezultati doći!

Sportske.net pre 7 minuta
Visens: Zvezda je organizovan tim, imaju neverovatne rezultate u domaćoj ligi

Visens: Zvezda je organizovan tim, imaju neverovatne rezultate u domaćoj ligi

Sportski žurnal pre 27 minuta
Obradović: Ne smemo da se opustimo protiv Baskonije, moramo da kontrolišemo euforiju

Obradović: Ne smemo da se opustimo protiv Baskonije, moramo da kontrolišemo euforiju

Sportski žurnal pre 13 minuta
Zvezda remizirala u Češkoj

Zvezda remizirala u Češkoj

Sportski žurnal pre 22 minuta
Dobrić: Nadam se da ćemo protiv Baskonije nastaviti niz pobeda

Dobrić: Nadam se da ćemo protiv Baskonije nastaviti niz pobeda

Sportski žurnal pre 32 minuta
Pred duel sa Zvezdom u Evroligi najavio novo pojačanje i otkrio šta je ključ za pobedu: "Ako uspemo da..."

Pred duel sa Zvezdom u Evroligi najavio novo pojačanje i otkrio šta je ključ za pobedu: "Ako uspemo da..."

Telegraf pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Barselona i definitivno bez Flika na „El klasiku“

Barselona i definitivno bez Flika na „El klasiku“

Danas pre 37 minuta
Radnički 1923 u četvrtak predstavlja novog šefa stručnog štaba

Radnički 1923 u četvrtak predstavlja novog šefa stručnog štaba

Glas Šumadije pre 13 minuta
Đoković otkrio koliko turnir ostaje u Atini

Đoković otkrio koliko turnir ostaje u Atini

Story pre 38 minuta
Dubai našao pojačanje u Albi – Elis se seli na Bliski istok

Dubai našao pojačanje u Albi – Elis se seli na Bliski istok

RTS pre 4 minuta
Turci "raskrinkali" Evroligu: "Nije bilo nikakvog glasanja, protiv smo povratka u Izrael"

Turci "raskrinkali" Evroligu: "Nije bilo nikakvog glasanja, protiv smo povratka u Izrael"

Sportske.net pre 17 minuta