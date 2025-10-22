Trener Baskonije nema recept za crvenu zvezdu: Ne mogu da kontrolišem rezultate!

Pojeo 25 santima višeg Tavareša! Crvena zvezda u četvrtak u okviru šestog kola Evrolige, trećeg vezanog kod kuće, dočekuje Baskoniju, koja i još uvek ne zna za pobedu.

Trener baskijskog tima Pablo Galbijati govorio je o formi ekipe i izazovu koji ih očekuje protiv šampiona Srbije. „Stigao je spreman i sa dobrom energijom. On je kreator igre, agresivan u napadu i odličan u ‘pik-en-rolu’. Brzo se povezao sa saigračima, prvi utisak je odličan“, rekao je trener Baskonije, misleći na novajliju koji je nedavno pojačao tim. Galbijati je istakao da je zadovoljan mentalitetom ekipe, ali da je potrebno više stabilnosti tokom utakmica. „Ne