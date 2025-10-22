Porodica Čutić, koja se seli u Čestereg, potpisala je četirihiljaditi ugovor o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu kuća na selu

I Love Zrenjanin pre 38 minuta
Porodica Čutić, koja se seli u Čestereg, potpisala je četirihiljaditi ugovor o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu kuća…

Od početka programa potpisano je 4.000 ugovora o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu kuća sa okućnicom na selu.

Ovaj, jubilarni ugovor, potpisala je porodica Čutić koja se seli u Čestereg kod Žitišta. Tanja i Slavko Čutić sa svoja četiri sina – Lazarom, Milošem, Dušanom i Stefanom, uskoro se sele u novi dom u Čestereg. “Kuća ima 146 kvadratnih metara i 10 ari placa, a njena vrednost iznosila je 1,19 miliona dinara. Njihova odluka da život nastave na selu predstavlja primer mladih porodica koje svojim izborom doprinose oživljavanju srpskih sela”, kažu u Ministarstvu za brigu
Otvori na ilovezrenjanin.com

Povezane vesti »

Uznemirujući video! Vračarci se terete za 3 pokušaja ubistva alibega: Pogledajte kako je bivši vođa navijača Partizana izbegao…

Uznemirujući video! Vračarci se terete za 3 pokušaja ubistva alibega: Pogledajte kako je bivši vođa navijača Partizana izbegao kišu metaka ispred zgrade

Kurir pre 14 minuta
Krkobabić: 4.000 praznih kuća na selu su postale domovi i nećemo stati

Krkobabić: 4.000 praznih kuća na selu su postale domovi i nećemo stati

Telegraf pre 8 minuta
Nakon požara i pucnjave postavljeni novi šatori u Ćacilendu

Nakon požara i pucnjave postavljeni novi šatori u Ćacilendu

N1 Info pre 1 sat
Seoske kuće dobilo 4.000 porodica

Seoske kuće dobilo 4.000 porodica

RTV pre 58 minuta
U Ćacilendu se postavljaju novi šatori

U Ćacilendu se postavljaju novi šatori

Nova pre 43 minuta
Tanja i Slavko sa svoja četiri sina sele se u novi dom u Čestereg: Kuće od 150 kvadrata za male pare! Evo kako su iskoristili…

Tanja i Slavko sa svoja četiri sina sele se u novi dom u Čestereg: Kuće od 150 kvadrata za male pare! Evo kako su iskoristili pomoć države (foto)

Blic pre 1 sat
Nakon požara postavljeni novi šatori u Ćacilendu (FOTO)

Nakon požara postavljeni novi šatori u Ćacilendu (FOTO)

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Izbori

Ekonomija, najnovije vesti »

Siromaštvo na selu ima posledice na decu: To se vidi i u kasnijem školovanju i po zdravlju

Siromaštvo na selu ima posledice na decu: To se vidi i u kasnijem školovanju i po zdravlju

Danas pre 18 minuta
5 neverovatnih vidikovaca na samo sat i po od Beograda

5 neverovatnih vidikovaca na samo sat i po od Beograda

Kamatica pre 38 minuta
Oni od svoje plate mogu mesečno da uštede i do 2.000 dolara!

Oni od svoje plate mogu mesečno da uštede i do 2.000 dolara!

Kamatica pre 37 minuta
Mesarović u Banjaluci: Umrežavanje privrednika iz Srbije i Republike Srpske

Mesarović u Banjaluci: Umrežavanje privrednika iz Srbije i Republike Srpske

RTV pre 33 minuta
Porodica Čutić, koja se seli u Čestereg, potpisala je četirihiljaditi ugovor o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu kuća…

Porodica Čutić, koja se seli u Čestereg, potpisala je četirihiljaditi ugovor o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu kuća na selu

I Love Zrenjanin pre 38 minuta