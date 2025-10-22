Porodica Čutić, koja se seli u Čestereg, potpisala je četirihiljaditi ugovor o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu kuća na selu

Od početka programa potpisano je 4.000 ugovora o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu kuća sa okućnicom na selu.

Ovaj, jubilarni ugovor, potpisala je porodica Čutić koja se seli u Čestereg kod Žitišta. Tanja i Slavko Čutić sa svoja četiri sina – Lazarom, Milošem, Dušanom i Stefanom, uskoro se sele u novi dom u Čestereg. “Kuća ima 146 kvadratnih metara i 10 ari placa, a njena vrednost iznosila je 1,19 miliona dinara. Njihova odluka da život nastave na selu predstavlja primer mladih porodica koje svojim izborom doprinose oživljavanju srpskih sela”, kažu u Ministarstvu za brigu