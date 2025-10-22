Jak zemljotres pogodio Grčku: Treslo se kod poznatog letovališta, osetio se i u Turskoj!

Kurir pre 1 sat  |  Protothema)
Jak zemljotres pogodio Grčku: Treslo se kod poznatog letovališta, osetio se i u Turskoj!

Zemljotres jačine 4,5 stepeni Rihterove skale zabeležen je u 5:45 u ranim jutarnjim satima u sredu kod obale Rodosa.

Prema podacima Geodinamičkog instituta, epicentar zemljotresa nalazio se 35 kilometara severoistočno od glavnog grada prefekture Dodekanez, a žarište je procenjeno na 30,7 kilometara. Kako je predsednik OASP-a, Eftimios Lekas, rekao za ERT, nema razloga za zabrinutost: „Zemljotres se dogodio u području sa čestom seizmičnošću. To je normalan zemljotres za to područje, nema razloga za zabrinutost, naravno pratimo razvoj fenomena.“ Automatska procena zemljotresa
