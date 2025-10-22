Noć u Beogradu: 2 osobe povređene u dva udesa, pomoć lekara najviše tražili astamtičari, onkološki i psihijatrijski pacijenti

Kurir pre 26 minuta
Noć u Beogradu: 2 osobe povređene u dva udesa, pomoć lekara najviše tražili astamtičari, onkološki i psihijatrijski pacijenti…

U dva udesa koja su se dogodila tokom noći u Beogradu povređene su dve osobe.

Žena (36) povređena je u Vrtlarskoj ulici u Zemunu oko 20.28 sati a ekipe Hitne pomoći prevezle su je u KBC Bežanijska kosa. U udesu koji se dogodio oko 21.55 u Ustaničkoj ulici, povređen je muškarac i on je prevezen u Urgentni centar. Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 119 puta, a od toga je 27 intervencija bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, astamtičari, onkološki i psihijatrijski pacijenti.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Dve osobe povređene u dve saobraćajne nesreće noćas u Beogradu

Dve osobe povređene u dve saobraćajne nesreće noćas u Beogradu

N1 Info pre 16 minuta
Dve osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode noćas u Beogradu

Dve osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode noćas u Beogradu

Nova pre 21 minuta
Dve osobe lakše povređene u dva udesa u Beogradu

Dve osobe lakše povređene u dva udesa u Beogradu

Euronews pre 41 minuta
U dva sudara, dvoje povređeno Hitna pomoć intervenisala i zbog psihijatrijskih pacijenata

U dva sudara, dvoje povređeno Hitna pomoć intervenisala i zbog psihijatrijskih pacijenata

Alo pre 51 minuta
Dve osobe povređene u dva udesa: Lekari noćas imali pune ruke posla u Beogradu: Pomoć tražile i ove grupe pacijenata

Dve osobe povređene u dva udesa: Lekari noćas imali pune ruke posla u Beogradu: Pomoć tražile i ove grupe pacijenata

Blic pre 1 sat
Hitna pomoć: Dve osobe lakše povređene u dva udesa u Beogradu

Hitna pomoć: Dve osobe lakše povređene u dva udesa u Beogradu

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

saobraćajna nesrećaKBCZemunhitna pomoc

Beograd, najnovije vesti »

Dve osobe povređene u dve saobraćajne nesreće noćas u Beogradu

Dve osobe povređene u dve saobraćajne nesreće noćas u Beogradu

N1 Info pre 16 minuta
Dve osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode noćas u Beogradu

Dve osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode noćas u Beogradu

Nova pre 21 minuta
Dve osobe lakše povređene u dva udesa u Beogradu

Dve osobe lakše povređene u dva udesa u Beogradu

Euronews pre 41 minuta
Noć u Beogradu: 2 osobe povređene u dva udesa, pomoć lekara najviše tražili astamtičari, onkološki i psihijatrijski pacijenti…

Noć u Beogradu: 2 osobe povređene u dva udesa, pomoć lekara najviše tražili astamtičari, onkološki i psihijatrijski pacijenti

Kurir pre 26 minuta
U dva sudara, dvoje povređeno Hitna pomoć intervenisala i zbog psihijatrijskih pacijenata

U dva sudara, dvoje povređeno Hitna pomoć intervenisala i zbog psihijatrijskih pacijenata

Alo pre 51 minuta