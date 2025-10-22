Vučić iznosio saznanja iz istrage, pokazivao snimke i donosio zaključke: Tužilac Stefanović drugačije o pucnjavi

Tamo gde su stali provladini mediji i pojedini ministri, nastavio je predsednik.

Na vanrednoj konferenciji za medije izneo je saznanja iz istrage, objavljivao snimke i donosio zaključke. "Videćete sad kako se približava šatoru, ulazi u šator, reč je o napadaču...", kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Za manje od tri sata snimci napada i požara sa sigurnosnih kamera, biografija napadača, snimci hapšenja, policijskog saslušanja na betonu, pa u marici - spakovani su za obraćanje predsednika koji odmah kvalifikuje i počinjeno delo.