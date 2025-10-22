Ujedinjene nacije biraju novog generalnog sekretara 2026. godine

Novi generalni sekretar Ujedinjenih nacija biće izabran sledeće godine za petogodišnji mandat koji počinje 1. januara 2027. godine, a među potencijalnim kandidatima već su se izdvojila tri imena iz Latinske Amerike, od kojih su dve žene što je u skladu s rezolucijom koja ohrabruje i podstiče kandidovanje žena.

Zvanična trka za naslednika aktuelnog generalnog sekretara Antonija Gutereša počeće kada Savet bezbednosti UN u kojem je 15 članica, pet stalnih i 10 rotirajućih, kao i predsednik Generalne skupštine UN, koju čine 193 članice, upute zajednički poziv za nominacije, a taj poziv očekuje se do kraja godine, pojašnjava Rojters. Kandidata mora da predloži jedna država članica UN, a iako se u praksi poštuje regionalna rotacija, Rojters ističe da se kandidature mogu