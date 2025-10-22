Goci: Prema našim izvorima, postoji veliki napad srpskog režima na United Media, to nije prihvatljivo u EU

"Prema našim izvorima postoji veliki napad srpskog režima na United Media, veliki je pritisak na vašu samostalnost i budućnost, odnosno na postojanje vaše kompanije u budućnosti i vaš rad.

Odlučili smo jasno da navedemo da postoji veoma ozbiljna situacija koja se tiče nezavisnosti i egzistencije N1 i to nije prihvatljivo u Evropskoj uniji, na kontinentu koji želi da se bori za slobodu medija", izjavio je evroposlanik Sandro Goci o nacrtu rezolucije Evropskog parlamenta o Srbiji, a u kojem se, između ostalog, pominje i da je vlada pregovarala sa vlasnicima United medije, u okviru koje posluje i N1, da "oslabi" taj medij. Sandro Goci je istakao i da je