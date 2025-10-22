Goci: Prema našim izvorima, postoji veliki napad srpskog režima na United Media, to nije prihvatljivo u EU

Nova pre 37 minuta  |  Autor: N1
Goci: Prema našim izvorima, postoji veliki napad srpskog režima na United Media, to nije prihvatljivo u EU

"Prema našim izvorima postoji veliki napad srpskog režima na United Media, veliki je pritisak na vašu samostalnost i budućnost, odnosno na postojanje vaše kompanije u budućnosti i vaš rad.

Odlučili smo jasno da navedemo da postoji veoma ozbiljna situacija koja se tiče nezavisnosti i egzistencije N1 i to nije prihvatljivo u Evropskoj uniji, na kontinentu koji želi da se bori za slobodu medija", izjavio je evroposlanik Sandro Goci o nacrtu rezolucije Evropskog parlamenta o Srbiji, a u kojem se, između ostalog, pominje i da je vlada pregovarala sa vlasnicima United medije, u okviru koje posluje i N1, da "oslabi" taj medij. Sandro Goci je istakao i da je
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Goci: Prema našim izvorima, postoji veliki napad srpskog režima na United Media, to nije prihvatljivo u EU

Goci: Prema našim izvorima, postoji veliki napad srpskog režima na United Media, to nije prihvatljivo u EU

N1 Info pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaEU

Politika, najnovije vesti »

Goci: Prema našim izvorima, postoji veliki napad srpskog režima na United Media, to nije prihvatljivo u EU

Goci: Prema našim izvorima, postoji veliki napad srpskog režima na United Media, to nije prihvatljivo u EU

N1 Info pre 51 minuta
CLS: Gradska preduzeća duguju 19 milijardi dinara, kritična situacija

CLS: Gradska preduzeća duguju 19 milijardi dinara, kritična situacija

N1 Info pre 16 minuta
Poslanici Skupštine Srbije glasaju o svim tačkama dnevnog reda

Poslanici Skupštine Srbije glasaju o svim tačkama dnevnog reda

RTV pre 6 minuta
Sama i u smrtnoj opasnosti: Deca bez pratnje u izbeglištvu

Sama i u smrtnoj opasnosti: Deca bez pratnje u izbeglištvu

Dojče vele pre 1 minut
Vučić o 1. novembru u Novom Sadu: Tragedije se dešavaju, tražićemo pravdu za žrtve

Vučić o 1. novembru u Novom Sadu: Tragedije se dešavaju, tražićemo pravdu za žrtve

Radio 021 pre 12 minuta