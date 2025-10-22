Letonija neće dozvoliti prelet Putinovom avionu

Letonija ne vidi mogućnost izdavanja dozvole za let kroz njen vazdušni prostor

Ministarstvo spoljnih poslova Letonije objavilo je da neće dozvoliti avionu ruskog predsednika Vladimira Putina da preleti kroz vazdušni prostor te zemlje do Mađarske radi potencijalnog sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom. „Letonija ne vidi mogućnost izdavanja dozvole za let kroz njen vazdušni prostor“, saopštilo je letonsko Ministarstvo agenciji LETA. Prethodno, Ministarstvo inostranih poslova Bugarske saopštilo je da je spremno, ukoliko bude potrebe, da