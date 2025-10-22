Noćna mora za konzervativce

Noa Vajl igra doktora koji se raspada pod pritiskom prodirućeg traumatskog iskustva. Njegov lik iz Urgentnog centra poslužio je kao šema i u novoj seriji Pitsburška hitna služba i tu počinjemo da se približavamo pipavijim razlozima iz kojih je prethodnih nedelja nagrađena glavnim Emi nagradama

U krajnje eufemistički sročeno, ne preterano ozbiljnoj konkurenciji, serija Pitsburška hitna služba (The Pitt; HBO Max) bila je dominantni pobednik na dodeli Emi nagrada. Upravo u pogledu konkurencije, recimo, zanimljivo je primetiti da se iskusna televizijska radnica Ketrin Lanasa na spisku nominovanih u kategoriji najbolje sporedne ženske uloge našla u društvu četiri glumice iz treće sezone Belog lotosa. Autor bez preterane krivice ili dužnosti trijumfalne serije