Oklahoma pobedila Hjuston na početku nove sezone u NBA ligi, Golden Stejt bolji od Lejkersa

Najefikasniji u ekipi Oklahome, aktuelnog prvaka NBA lige, bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 35 poena, uz pet skokova i pet asistencija.

Čet Holmgren je dodao 28 poena i sedam skokova, Ejdžel Mičel je postigao 16 poena, dok je Kejson Volas upisao 14 poena, sedam skokova, pet asistencija i četiri ukradene lopte. Srpski plejmejker u ekipi Tandera Nikola Topić utakmicu je propustio zbog povrede. U ekipi Hjustona najefikasniji je bio Alperen Šengun sa 39 poena, uz 11 skokova i sedam asistencija. Kevin Durent je dodao 23 poena i devet skokova, Ejmen Tompson je upisao 18 poena, dok je Džabari Smit Džunior