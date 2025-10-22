Rojters: Rusija u "non pejperu" traži čitav Donbas; Blumberg: EU radi na predlogu od 12 tačaka za okončanje rata u Ukrajini

RTS pre 30 minuta
Rojters: Rusija u "non pejperu" traži čitav Donbas; Blumberg: EU radi na predlogu od 12 tačaka za okončanje rata u Ukrajini

Rat u Ukrajini – 1.337. dan. U neformalnom diplomatskom dokumentu, takozvanom "non pejperu", koji je Rusija poslala Sjedinjenim Državama tokom vikenda, Moskva je ponovila zahtev da preuzme potpunu kontrolu nad čitavim regionom Donbasa, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika. Evropske nacije sarađuju sa Ukrajinom na predlogu od 12 tačaka za okončanje rata duž trenutnih linija fronta, objavio je Blumberg.

Visoki zvaničnik Bele kuće izjavio je da ne postoje planovi za sastanak predsednika SAD Donalda Trampa i Rusije Vladimira Putina "u bliskoj budućnosti". Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov, odgovarajući na izveštaje da je sastanak između šefa diplomatije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija odložen, rekao je da se nešto što nije dogovoreno ne može odložiti. Poljska je upozorila ruskog predsednika Putina da ne
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Preokret kao grom iz vedra neba: "Putin je rekao da ne dolazi u obzir, a oni pujdaju Trampa": Jedna rečenica je bila dovoljna…

Preokret kao grom iz vedra neba: "Putin je rekao da ne dolazi u obzir, a oni pujdaju Trampa": Jedna rečenica je bila dovoljna za potpunu pometnju u Beloj kući

Blic pre 15 minuta
Mirovni plan u 12 tačaka: Ukrajina i Evropa pripremaju novo rešenje za okončanje rata i imaju zahteve za Putina (video)

Mirovni plan u 12 tačaka: Ukrajina i Evropa pripremaju novo rešenje za okončanje rata i imaju zahteve za Putina (video)

Blic pre 1 sat
Fico: Ako EU želi mir u Ukrajini, što pre mora da se održi sastanak Trampa i Putina

Fico: Ako EU želi mir u Ukrajini, što pre mora da se održi sastanak Trampa i Putina

Kurir pre 3 sata
"To je moj zvaničan stav": Fico: Ako EU želi mir u Ukrajini, što pre mora da se održi sastanak Trampa i Putina

"To je moj zvaničan stav": Fico: Ako EU želi mir u Ukrajini, što pre mora da se održi sastanak Trampa i Putina

Blic pre 4 sati
Tajni dokument promenio planove: Da li je ovaj "non pejper" razlog otkazivanja sastanka Trampa i Putina

Tajni dokument promenio planove: Da li je ovaj "non pejper" razlog otkazivanja sastanka Trampa i Putina

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaRojtersEUBela kućaRusijaPoljskaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Kijev napao Brjanski hemijski kombinat; Zelenski: Nova bezbednosna saradnja sa evropskim partnerima

UKRAJINSKA KRIZA: Kijev napao Brjanski hemijski kombinat; Zelenski: Nova bezbednosna saradnja sa evropskim partnerima

RTV pre 0 minuta
Preokret kao grom iz vedra neba: "Putin je rekao da ne dolazi u obzir, a oni pujdaju Trampa": Jedna rečenica je bila dovoljna…

Preokret kao grom iz vedra neba: "Putin je rekao da ne dolazi u obzir, a oni pujdaju Trampa": Jedna rečenica je bila dovoljna za potpunu pometnju u Beloj kući

Blic pre 15 minuta
Palestinci i dalje ginu: Desetine mrtvih nakon što je primirje stupilo na snagu

Palestinci i dalje ginu: Desetine mrtvih nakon što je primirje stupilo na snagu

Kurir pre 20 minuta
Komarci oktriveni na Islandu prvi put u istoriji: "Oni će postati stalni stanovnici"

Komarci oktriveni na Islandu prvi put u istoriji: "Oni će postati stalni stanovnici"

Kurir pre 20 minuta
Uznemirujući snimak: Hamas bije i pogubljuje sopstvene građane – krvavi obračuni u Gazi šokirali svet! (video)

Uznemirujući snimak: Hamas bije i pogubljuje sopstvene građane – krvavi obračuni u Gazi šokirali svet! (video)

Alo pre 25 minuta