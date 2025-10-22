Mladić iz Rume uhapšen zbog sumnje na nedozvoljene polne radnje i razbojništvo

RTV pre 22 minuta  |  Tanjug
Mladić iz Rume uhapšen zbog sumnje na nedozvoljene polne radnje i razbojništvo

BEOGRAD - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Zvezdara, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su I.Z. (22) iz Rume, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljene polne radnje i razbojništvo, saopštio je danas MUP.

On se sumnjiči da je 19. oktobra u Ulici Vojvode Brane prišao s leđa dvadesetogodišnjoj devojci i neprimereno je dodirivao i oborio, a potom ukrao telefon i pobegao. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

MUP: Uhapšen 22-godišnjak, devojku neprimereno dodirivao, oborio je i ukrao telefon

MUP: Uhapšen 22-godišnjak, devojku neprimereno dodirivao, oborio je i ukrao telefon

N1 Info pre 32 minuta
Nasilnik napastvovao devojku na Zvezdari: Neprimereno je dodirivao, oborio na zemlju i ukrao telefon

Nasilnik napastvovao devojku na Zvezdari: Neprimereno je dodirivao, oborio na zemlju i ukrao telefon

Mondo pre 16 minuta
Prišao devojci s leđa, neprimereno je dodirivao, pa oborio u Beogradu uhapšen mladić (22) iz Rume zbog sumnje na nedozvoljene…

Prišao devojci s leđa, neprimereno je dodirivao, pa oborio u Beogradu uhapšen mladić (22) iz Rume zbog sumnje na nedozvoljene polne radnje i razbojništvo

Dnevnik pre 32 minuta
Nasilnik (22) iz Rume napastvovao devojku (23) na zvezdari: Prišao joj s leđa, neprimereno je dodirivao i oborio, a potom…

Nasilnik (22) iz Rume napastvovao devojku (23) na zvezdari: Prišao joj s leđa, neprimereno je dodirivao i oborio, a potom ukrao telefon i pobegao

Kurir pre 42 minuta
Uhapšen napadač na Zvezdari: Napao devojku, dodirivao je i oteo joj telefon!

Uhapšen napadač na Zvezdari: Napao devojku, dodirivao je i oteo joj telefon!

Alo pre 57 minuta
Mladić (22) iz Rume napastvovao devojku (20), oborio je, pa joj ukrao telefon: Uhapšen na Zvezdari

Mladić (22) iz Rume napastvovao devojku (20), oborio je, pa joj ukrao telefon: Uhapšen na Zvezdari

Telegraf pre 47 minuta
Uhapšen Zemunac zbog polnog uznemiravanja! Mladić upao u dvorište kuće i skinuo se ispred žene Horor u Zemunu

Uhapšen Zemunac zbog polnog uznemiravanja! Mladić upao u dvorište kuće i skinuo se ispred žene Horor u Zemunu

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPZvezdara

Beograd, najnovije vesti »

(Mape) kineski model kaže: Biće ovo hladna zima sa puno snega! Polarni vrtlog se neobično razvija, a jedno je sigurno - stiže…

(Mape) kineski model kaže: Biće ovo hladna zima sa puno snega! Polarni vrtlog se neobično razvija, a jedno je sigurno - stiže naglo zahlađenje

Blic pre 1 sat
(Foto): Nebo nad Beogradom u bojama vatre: Stručnjak objašnjava čega je to znak

(Foto): Nebo nad Beogradom u bojama vatre: Stručnjak objašnjava čega je to znak

Blic pre 12 minuta
Danas pripremite zalihe: Oglasili se iz "Vodovoda", ova dva dela Beograda ostaju bez VODE: Proverite da li ste na spisku

Danas pripremite zalihe: Oglasili se iz "Vodovoda", ova dva dela Beograda ostaju bez VODE: Proverite da li ste na spisku

Blic pre 12 minuta
MUP: Uhapšen 22-godišnjak, devojku neprimereno dodirivao, oborio je i ukrao telefon

MUP: Uhapšen 22-godišnjak, devojku neprimereno dodirivao, oborio je i ukrao telefon

N1 Info pre 32 minuta
Mladić iz Rume uhapšen zbog sumnje na nedozvoljene polne radnje i razbojništvo

Mladić iz Rume uhapšen zbog sumnje na nedozvoljene polne radnje i razbojništvo

RTV pre 22 minuta