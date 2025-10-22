Ujedinjene nacije biraju novog generalnog sekretara 2026. godine

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Ujedinjene nacije biraju novog generalnog sekretara 2026. godine

NJUJORK - Novi generalni sekretar Ujedinjenih nacija biće izabran sledeće godine za petogodišnji mandat koji počinje 1. januara 2027. godine, a među potencijalnim kandidatima već su se izdvojila tri imena iz Latinske Amerike, od kojih su dve žene što je u skladu s rezolucijom koja ohrabruje i podstiče kandidovanje žena.

Zvanična trka za naslednika aktuelnog generalnog sekretara Antonija Gutereša počeće kada Savet bezbednosti UN u kojem je 15 članica, pet stalnih i 10 rotirajućih, kao i predsednik Generalne skupštine UN, koju čine 193 članice, upute zajednički poziv za nominacije, a taj poziv očekuje se do kraja godine, pojašnjava Rojters. Kandidata mora da predloži jedna država članica UN, a iako se u praksi poštuje regionalna rotacija, Rojters ističe da se kandidature mogu
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Ujedinjene nacije biraju novog generalnog sekretara 2026. godine

Ujedinjene nacije biraju novog generalnog sekretara 2026. godine

Politika pre 29 minuta
Sve se sad videlo: Rusija stala u odbranu Srbije i – međunarodnog poretka

Sve se sad videlo: Rusija stala u odbranu Srbije i – međunarodnog poretka

Sputnik pre 53 minuta
Ujedinjene nacije biraju novog generalnog sekretara 2026. godine

Ujedinjene nacije biraju novog generalnog sekretara 2026. godine

NIN pre 1 sat
Ko će naslediti Gutereša? Ujedinjene nacije biraju novog generalnog sekretara 2026. godine, favoriti iz Latinske Amerike

Ko će naslediti Gutereša? Ujedinjene nacije biraju novog generalnog sekretara 2026. godine, favoriti iz Latinske Amerike

Euronews pre 53 minuta
Ujedinjene nacije sledeće godine dobijaju novog sekretara

Ujedinjene nacije sledeće godine dobijaju novog sekretara

B92 pre 1 sat
"Ceo svet je čuo istinu o kršenju prava Srba na Kosovu i Metohiji": Danijela Nikolić o sednici SB UN o radu UNMIK-a

"Ceo svet je čuo istinu o kršenju prava Srba na Kosovu i Metohiji": Danijela Nikolić o sednici SB UN o radu UNMIK-a

Euronews pre 4 sati
Nebenzja: Neophodno primeniti Rezoluciju 1244

Nebenzja: Neophodno primeniti Rezoluciju 1244

Vesti online pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiSkupština UNNjujorkRojtersKandidatura

Politika, najnovije vesti »

OCCRP: Evropski parlament osuđuje represiju u Srbiji, traži sankcije za odgovorne

OCCRP: Evropski parlament osuđuje represiju u Srbiji, traži sankcije za odgovorne

Danas pre 23 minuta
Viši sud u Zaječaru ponovo poništio mandate odbornicima

Viši sud u Zaječaru ponovo poništio mandate odbornicima

N1 Info pre 13 minuta
Vučević o pucnjavi u Ćacilendu: Teroristički akt sa političkom pozadinom

Vučević o pucnjavi u Ćacilendu: Teroristički akt sa političkom pozadinom

N1 Info pre 14 minuta
Srpska lista sa Sorensenom: Kršenje prava Srba prepreka za normalizaciju odnosa

Srpska lista sa Sorensenom: Kršenje prava Srba prepreka za normalizaciju odnosa

RTV pre 28 minuta
Kapetanović (RCC) u Londonu o održivom razvoju Zapadnog Balkana

Kapetanović (RCC) u Londonu o održivom razvoju Zapadnog Balkana

Beta pre 15 minuta