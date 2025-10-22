SAOPŠTENJE MUP-A: Incident ispred Doma Narodne skupštine, muškarac ranjen, napadač uhapšen

SAOPŠTENJE MUP-A: Incident ispred Doma Narodne skupštine, muškarac ranjen, napadač uhapšen

Ispred Doma Narodne skupštine na Trgu Nikole Pašića, danas oko 10.16 časova, dogodio se incident u kojem je ranjen muškarac, a napadač je ubrzo uhapšen, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

V. A. (1955), koji nije bio učesnik skupa ispred Narodne skupštine, ušao je u jedan od šatora i iz vatrenog oružja ispalio više hitaca u pravcu M. B. (1968), nanevši mu povrede u predelu noge. Nakon pucnjave, V. A. je, prema saopštenju, namerno izazvao požar u šatoru, pri čemu je došlo do eksplozije manje plinske boce. M. B. je zbrinut u Urgentnom centru, dok je policija brzo reagovala, savladala i uhapsila V. A. Požar je lokalizovan i ugašen. MUP je potvrdio da se
