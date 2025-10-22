Milojević poveo 23 igrača u Portugaliju

Sportski žurnal pre 15 minuta
Milojević poveo 23 igrača u Portugaliju

Utakmica između Brage i Crvene zvezde biće odigrana u četvrtak od 18.45 časova

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević poveo je 23 igrača na meč sa Bragom. Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su u Portugaliju na utakmicu trećeg kola Lige Evrope sa Bragom. Na spisku igrača koji su otputovali su: Mateus Magaljaeš, Ivan Guteša, Vuk Draškić, Jung Vu Seol, Nikola Stanković, Rodrigao, Freklin Tebo Učena, Miloš Veljković, Stefan Leković, Nair Tiknizjan, Adem Avdić, Mahmudu Bađo, Tomas Handel, Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Mirko
