Siner melje! Za manje od sat vremena do drugog kola Beča

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Siner melje! Za manje od sat vremena do drugog kola Beča

Janik Siner je u ovom trenutku nedodirljiv! Drugi teniser sveta savladao je Danijela Altmajera u prvom kolu Beča rezultatom 2:0 (6:0, 6:2).

Italijan nije ostavio Altmajeru ni promil šanse u ovom susretu. Počeo je Janik kao uragan. Prvi set osvojio je za 23 minuta. Za to vreme izgubio je svega šest poena. Nemac nije stigao ni do jedne gem lopte u čitavom prvom setu. Upisao se Altmajer na semafor na početku drugog seta, ali je onda Siner ponovo vezao pet gemova. Lako je priveo meč kraju i upisao više nego ubedljivu pobedu za samo 59 minuta igre. U narednom kolu Sineru će rival biti Flavio Koboli koji je
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Siner lako do drugog kola turnira u Beču

Siner lako do drugog kola turnira u Beču

Sportski žurnal pre 15 minuta
Sve što je lepo kratko traje - Fric "spustio na zemlju" Vašeroa!

Sve što je lepo kratko traje - Fric "spustio na zemlju" Vašeroa!

Sportske.net pre 10 minuta
Italijan otresao nemca za manje od sat vremena: Siner lako do drugog kola turnira u Beču

Italijan otresao nemca za manje od sat vremena: Siner lako do drugog kola turnira u Beču

Kurir pre 1 sat
Siner za 59 minuta do 1/8 finala

Siner za 59 minuta do 1/8 finala

B92 pre 1 sat
Italijanski teniser Janik Siner za 59 minuta do osmine finala

Italijanski teniser Janik Siner za 59 minuta do osmine finala

Politika pre 1 sat
Siner za 59 minuta do osmine finala turnira u Beču

Siner za 59 minuta do osmine finala turnira u Beču

RTS pre 1 sat
Siner razbio rivala i prošao u narednu rundu

Siner razbio rivala i prošao u narednu rundu

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UraganBečJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

Valentan Vašero poražen u Bazelu posle senzacionalne titule na mastersu u Šangaju

Valentan Vašero poražen u Bazelu posle senzacionalne titule na mastersu u Šangaju

Danas pre 11 minuta
Zaustavljeno najveće čudo u Ligi šampiona i to posle preokreta

Zaustavljeno najveće čudo u Ligi šampiona i to posle preokreta

Danas pre 46 minuta
Siner kao u najboljim danima, završio posao u Beču za 58 minuta

Siner kao u najboljim danima, završio posao u Beču za 58 minuta

Danas pre 1 sat
Važna pobeda Crvene zvezde u derbiju Evrokupa u Istanbulu

Važna pobeda Crvene zvezde u derbiju Evrokupa u Istanbulu

Danas pre 1 sat
Amerikanac stigao u Dubai, evroligaš sada ima 10 bekova

Amerikanac stigao u Dubai, evroligaš sada ima 10 bekova

Danas pre 2 sata