Siner melje! Za manje od sat vremena do drugog kola Beča

Janik Siner je u ovom trenutku nedodirljiv! Drugi teniser sveta savladao je Danijela Altmajera u prvom kolu Beča rezultatom 2:0 (6:0, 6:2).

Italijan nije ostavio Altmajeru ni promil šanse u ovom susretu. Počeo je Janik kao uragan. Prvi set osvojio je za 23 minuta. Za to vreme izgubio je svega šest poena. Nemac nije stigao ni do jedne gem lopte u čitavom prvom setu. Upisao se Altmajer na semafor na početku drugog seta, ali je onda Siner ponovo vezao pet gemova. Lako je priveo meč kraju i upisao više nego ubedljivu pobedu za samo 59 minuta igre. U narednom kolu Sineru će rival biti Flavio Koboli koji je