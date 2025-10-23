B92.sport na treningu: Partizana - pola tima šutira trojke, pola igra fudbal VIDEO

Košarkaši Partizana odradili su trening uoči duela sa ekipom Pariza u 6. kolu Evrolige koji se igra u petak od 20.30 časova u Beogradskoj areni.

Crno-beli su u dobrom raspoloženju dočekali novinare, iako tim i dalje muče problemi sa povredama. Šejk Milton neće biti u sastavu za meč, iako se njegovo stanje poboljšava, pa tako Partizan, osim problema pod košem, sada ima manjak i na spoljnim pozicijama. Trener crno-belih Željko Obradović dodatno je zabrinuo otkrivši da je Mika Murinen dobio udarac i da dva dana nije bio u stanju da trenira, a onda podvukao i istakao da se Ife Lundberg zasigurno neće vraćati u