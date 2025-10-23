'Došao je i taj dan': Tramp odložio susret sa Putinom i uveo sankcije ruskim naftnim gigantima
Sankcije su uvedene ruskim naftnim gigantima Rosnjeftu i Lukoilu, koje su optužene da finansiraju 'rusku ratnu mašineriju'. Moskva: 'Imuni smo na sankcije'.
Amerika je uvela sankcije usmerene na dve najveće ruske naftne kompanije - Rosnjeft i Lukoil - u nastojanju da izvrše pritisak na Moskvu da pregovara o mirovnom sporazumu u Ukrajini.
„Svaki put kada se čujem sa Vladimirom (Putinom), čini mi se da su razgovori dobri, a onda se ispostavi da ne vode nikuda. Jednostavno ne vode nikuda", rekao je američki predsednik Donald Tramp novinarima posle sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.
Objava sankcija usledila je dan nakon što je Tramp rekao da će sastanak planiran sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti biti odložen na neodređeno vreme.
Rusija je u sredu, 22. oktobra izvela masovan napad na Ukrajinu u kojem je poginulo najmanje sedam ljudi, među njima i deca.
Američki ministar finansija Skot Besent rekao je da su nove sankcije potrebne zbog „Putinovog odbijanja da okonča ovaj besmisleni rat".
Ove naftne kompanije finansiraju „ratnu mašineriju“ Kremlja, naglasio je.
„Sada je vreme da se zaustavi ubijanje i da se odmah obustavi vatra", objavio je Besent.
Govoreći zajedno sa Ruteom u Ovalnom kabinetu, Tramp je kritikovao Putina što nije ozbiljan u vezi sa sklapanjem mira i rekao je da se nada da će sankcije pomoći da bude postignut napredak.
„Jednostavno sam osetio da je vreme. Dugo smo čekali". rekao je Tramp.
Nazvao je paket sankcija „ogromnim" i dodao da se nada da bi mogle biti brzo povučene ako Rusija pristane da zaustavi rat.
Rute je pohvalio potez američkog predsednika, rekavši da „vrši veći pritisak" na Putina.
„Morate da izvršite pritisak, i to je upravo ono što je on danas uradio", rekao je Rute o Trampovom postupku.
Moskva: 'Imuni smo na sankcije'
Iako će ekonomski uticaj na Rusiju verovatno biti minimalan, uvođenje sankcija predstavlja veliku promenu u Trampovoj spoljnoj politici, pošto je ranije rekao da ih neće uvoditi dok evropske zemlje ne prestanu da kupuju rusku naftu.
Kremlj je saopštio da je Rusija „imuna" na sankcije.
Po običaju, najoštriji u reagovanju je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.
Nove američke sankcije protiv Rusije su „čin rata", rekao je i dodao da su „SAD zvanično postale protivnik Moskve".
„Ako je neko imao iluzije, sada jasno vidi - SAD su naš protivnik, a njihov brbljivi 'mirovnjak' je sada potpuno na ratnom putu protiv Rusije", objavio je Medvedev na Telegram kanalu.
Tramp je više puta pretio oštrijim merama protiv Moskve, ali ih je do sada izbegavao u nadi da će posredovati u postizanju mirovnog sporazuma posle troipogodišnjeg rata.
Njegova administracija je nastojala da predstavi SAD kao donekle neutralnog posrednika između dve zaraćene zemlje, nakon špto je prethodna administracija predsednika Džozefa Bajdena svesnrdno podržavala Kijev.
Ali Trampova čaša nezadovoljstva Moskvom se sve više puni, jer ne uspeva da izdejstvuje pregovore niti opipljivi rezultata.
Ukrajinski lider Vladimir Zelenski mesecima traži uvođenje još oštrijih sankcija Rusiji.
Rekao je da ssu SAD ovime poslale „dobar signal", dodajući da je prekid vatre moguć ako druge zemlje izvrše veći pritisak na Rusiju.
Uvođenje sankcija usledilo je u trenutku kada su ključne razlike između američkih i ruskih predloga za mir postale jasnije ove nedelje.
Tramp je naznačio da je ključna tačka spoticanja odbijanje Moskve da prekine borbe duž trenutne linije fronta.
Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da SAD i dalje žele da razgovaraju sa ruskom stranom.
Prošle nedelje, Velika Britanija je uvela sličan paket sankcija Rosnjeftu i Lukoilu.
„Nema mesta za rusku naftu na globalnim tržištima", rekla je britanska kancelarka Rejčel Rivs objjavljujući ovaj potez.
Odgovarajući Velikoj Britaniji, ruska ambasada u Londonu je saopštila da bi ciljanje glavnih energetskih kompanija njene zemlje poremetilo globalno snabdevanje gorivom i povećalo cene širom sveta.
Navedeno je i da bi sankcije imale „štetan uticaj na energetsku bezbednost" zemalja u razvoju i nerazvijenih zemalja, dodajući da „pritisak samo komplikuje mirni dijalog i vodi ka daljoj eskalaciji".
Dve ruske naftne kompanije izvoze 3,1 milion barela nafte dnevno.
Rosnjeft proizvodi za skoro polovinu celokupne ruske proizvodnje nafte, što čini šest odsto svetske proizvodnje, prema procenama britanske vlade.
Nafta i gas su najveći izvozni proizvodi Rusije, a među najvećim kupcima Moskve su Kina, Indija i Turska.
Tramp je pozvao ove zemlje da obustave kupovinu ruske nafte u pokušaju da izvrši ekonomski pritisak na Kremlj.
Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen objavila je na mreži Iksu da je razgovarala sa Besentom o „odsustvu posvećenosti Rusije mirovnom procesu".
Pohvalila je novi paket sankcija koji je Evropska unija odobrila 22. oktobra, a koji uključuje i zabranu uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa.
„Usvajanjem 19. paketa evropskog paketa sankcija Moskvi, ovo je jasan signal sa obe strane Atlantika da ćemo nastaviti kolektivni pritisak na agresora", napisala je.
Ranije ove godine, Velika Britanija i SAD su sankcionisale velike ruske energetske kompanije Gaspromnjeft i Surgutnjeftegas.
Očekivalo se da će Rute u Beloj kući razgovarati o planu od 12 tačaka koji su formulisali evropski saveznici NATO-a i Kijev, a koji bi uključivao zamrzavanje trenutnih linija fronta, povratak deportovane dece, kao i razmenu zarobljenika zaraćenih zemalja.
Plan uključuje i fond za ratni oporavak Ukrajine, kao i bezbednosne puteve i jasan put za pridruživanje Ukrajine EU, kao i povećanu vojnu pomoć Kijevu i ekonomski pritisak na Moskvu.
Pogledajte video: Kako su povezani rat u Ukrajini, rast cena i klimatske promene
Tramp je prethodno rekao da ne želi „uzaludan sastanak" sa Putinom u Budimpešti i saopštio da je glavna tačka spora odbijanje Moskve da prekine borbe duž trenutnih linija fronta.
On se sastao sa Putinom na Aljasci u avgustu, nadajući da se da će izdejstvovati primirje, a možda i dogovor koji bi doveo do kraja rata.
Ali, sastanak nije doneo opipoljive rezultate. Štaviše, rat je nastavljen nesmanjenom žestinom.
Tramp je više puta podržao predloge za zamrzavanje borbi duž trenutnih linija fronta.
„Neka stane sad kako stvari stoje sada.
„Rekao sam: prekinite i stanite na sadašnjoj liniji fronta. Idite kući. Prestanite da se borite, prestanite da ubijate ljude", rekao je Tramp 20. oktobra.
Rusija se usprotivila toj ideji, a portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da se „doslednost stava Rusije ne menja", aludirajući na želju Moskve da ukrajinska vojska napusti veliki region Donbasa na istoku Ukrajine.
