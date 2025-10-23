Počeo protest ispred gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu

Beta pre 26 minuta

Kolona od nekoliko hiljada Novosađana krenula je nešto pre 18 časova u protestnu šetnju od gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" do Mašinske škole u tom gradu, gde je planirano da budu održani govori.

Skup pod nazivom "Obraz obrazovanju!" počeo je oko 17.30, a na taj događaj su došli učenici, roditelji i građani koji su se okupili na poziv novosadskih zborova.

Na početku kolone okupljeni nose transparent "Moć je znanje - znanje je moć" i "Korak po korak, studenti i profesori uvek pobeđuju".

Učenici te gimnazije školsku godinu nisu započeli u svojoj školi, već su razmešteni u tri srednje škole u Novom Sadu.

Roditelji su prethodnih nedelja organizovali niz skupova, a zatražili su i ostavku direktora Radivoja P. Stojkovića.

(Beta, 23.10.2025)

Radio 021 pre 2 minuta
