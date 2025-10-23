Studenti iz Novog Pazara koji idu u Novi Sad dočekani u Požegi vatrometom i poklicima

Beta pre 1 sat

Studenti koji iz Novog Pazara pešače ka Novom Sadu, gde je za prvi novembar zakazan skup povodom obeležavanja godišnjice tragedije u Novom Sadu, stigli su u Požegu gde ih je veliki broj meštana dočekao uz povike "Pumpaj!".

"Mi smo se navikli na ovaj tempo, nije nam teško zbog podrške koju imamo tokom celog puta. Samo je put bio rizičan jer nemamo pratnju policije, pa smo morali da pravimo milion pauza.", rekao je za televiziju N1 jedan od studenata.

Studenti su u Požegu stigli sinoć oko 22 časa, a , a dočekao ih je i vatromet.

(Beta, 23.10.2025)

Povezane vesti »

Studenti iz Novog Pazara koji idu u Novi Sad dočekani u Požegi vatrometom i poklicima

Studenti iz Novog Pazara koji idu u Novi Sad dočekani u Požegi vatrometom i poklicima

Radio sto plus pre 56 minuta
Građani Požege dočekali novopazarske studente (VIDEO)

Građani Požege dočekali novopazarske studente (VIDEO)

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Naslovne strane za četvrtak, 23. oktobar 2025. godine

Naslovne strane za četvrtak, 23. oktobar 2025. godine

Beta pre 1 minut
Dojče vele piše: Šta se to desilo kod Skupštine?

Dojče vele piše: Šta se to desilo kod Skupštine?

Danas pre 6 minuta
Bez nove dozvole – nema putovanja u EU: Od 2026. uveden novi sistem prelaska granica

Bez nove dozvole – nema putovanja u EU: Od 2026. uveden novi sistem prelaska granica

Ozon pre 6 minuta
Vernici slave brata i sestru pogubljene zbog vere u Hrista: Obavezno izgovorite jednu rečenicu za mir u porodici

Vernici slave brata i sestru pogubljene zbog vere u Hrista: Obavezno izgovorite jednu rečenicu za mir u porodici

Mondo pre 21 minuta
Samit Berlinskog procesa u Londonu: Kad migracije zasene evropske integracije Balkana

Samit Berlinskog procesa u Londonu: Kad migracije zasene evropske integracije Balkana

BBC News pre 41 minuta