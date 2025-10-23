Isključenja STRUJE i vode u više beogradskih opština: Proverite da li je i vaša ulica na spisku: Evo i preporuka za građane…

Elektrodistribucija Srbije za danas, 23. oktobar, najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u 9 beogradskih opština, zbog radova na mreži i redovnog održavanja elektroenergetskih postrojenja. Osim isključenja struje, biće i isključenja vode će trajati u različitim terminima, u zavisnosti od lokacije, evo kompletnog spiska.

Isključenja struje obuhvatiće danas više beogradskih opština, a bez struje će najranije od 8.30 ujutru pa do 17 sati bez struje biti delovi sledećih beogradskih opština: KOJA ĆE SVE NASELJA U BEOGRADU BITI BEZ STRUJE I DO KADA - DETALJAN SPISAK Pre najavljenih isključenja valjalo bi uraditi par stvari kako bi osigurali svoje uređaje, ali i olakšali sebi u periodu dok struja ne dođe. Savet je da isključite osetljive električne uređaje kako biste ih zaštitili od